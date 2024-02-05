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Taylor Swift accepts the award for Album of the Year for Midnights during the 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 4, 2024. (Reuters)
سويفت تتسلم جائزتها عن ألبوم العام

تفوقت على فرانك سيناترا.. تايلور سويفت تسجل رقما تاريخيا في جوائز غرامي

فازت المغنية، البالغة من العمر 34 عاما، بجائزة ألبوم العام عن ألبومها (ميدنايتس)

لوس انجلوس - رويترز  
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سجلت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت رقما غير مسبوق جديدا في قطاع الموسيقى بفوزها بجائزة غرامي لألبوم العام للمرة الرابعة، وذلك وسط سيطرة نسائية على نسخة هذا العام.

وأعلنت سويفت أنها ستصدر ألبوما جديدا في أبريل.

وفازت المغنية، البالغة من العمر 34 عاما، بجائزة ألبوم العام عن ألبومها (ميدنايتس)، لتتفوق على أساطير الموسيقى فرانك سيناترا وبول سايمون وستيفي وندر الذين فاز كل منهم بالجائزة 3 مرات.

وقالت سويفت على المسرح إنها تشعر بسعادة غامرة بهذا التكريم وإنها ستواصل كتابة الأغاني وغناءها. وأضافت: "هذا يشعرني بسعادة غامرة، كل ما أريد فعله هو الاستمرار في ذلك".

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وفي وقت سابق خلال الحفل، حصلت سويفت على جائزة أفضل أداء صوتي في موسيقى البوب، واستغلت هذه اللحظة لتعلن أنها ستصدر ألبوما في 19 أبريل.

وحصلت بيلي إيليش على جائزة أفضل أغنية هذا العام عن أغنية (وات واز آي ميد فور؟) وهي أغنية كتبت لفيلم باربي.

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