سيلين ديون بكامل أناقتها تُفاجئ جمهور حفل "غرامي 2024"

شكّلت النجمة الكنديّة سيلين ديون مُفاجأة حفل توزيع جوائز Grammy Awards بنسخته الـ66، الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس. وقد ظهرت بصحة جيّدة وبإطلالة أنيقة ومُتألقة بعد طول غياب ومعلومات مُتضاربة عن حالتها الصحيّة.





تايلور سويفت وسيلين ديون تايلور سويفت باريس هيلتون

ظهرت سيلين ديون في ختام الحفل لتُسلّم جائزة أفضل ألبوم موسيقي للعام إلى النجمة تايلور سويفت التي تُعتبر أول من يفوز بهذه الجائزة أربع مرات خلال مسيرتها الفنيّة.

وقد كان ظهور ديون مُفاجأة الحفل بعد غيابها عن الساحة الفنيّة منذ العام 2022 وانتشار معلومات عن تراجع حالتها الصحيّة نتيجة إصابتها بمرض نادر يُسبب تشنجات عضليّة ويُعرف بمُتلازمة الشخص المُتصلّب.

بدت سيلين مُتألقة بثوب باللون العاجي تميّز بطابع إغريقي وحمل توقيع Valentino Couture، وقد نسقته مع معطف باللون البيج ومجموعة لافتة من المجوهرات الماسيّة حملت توقيع دار Tiffany&Co، وتضمّنت عقداً تزيّن بحجر ماسي يبلغ حوالي 12 قيراطا.







إيلي غودينغ أوليفيا رودريغو بيلي آيلش كات غراهام

من الإطلالات الأنيقة في هذا الحفل نذكر أيضاً: إطلالة النجمة تايلور سويفت ذات الطابع الهوليوودي. وهي اختارت للمناسبة ثوباً أبيض عاري الكتفين من Schiaparelli Couture نسقته مع قفازات سوداء ومجوهرات ماسيّة.

وقد استعانت العديد من النجمات بإطلالات ذات طابع "فينتاج" اختارتها من أرشيف دور الأزياء، منها إطلالة أوليفيا رودريغو بثوب اختارته من أرشيف دار Versace، إطلالة بيلي آيليش من Chrome Hearts وتضمنت سترة مستوحاة من أجواء دمية "باربي"، وإطلالة النجمة لانا ديل راي بثوب أسود ومجوهرات من Fred Leighton Jewelry.

من الإطلالات ذات الطابع الدرامي نذكر إطلالة النجمة كات غراهام بثوب أبيض من Stephane Rolland ومجوهرات من Sterling Forever Jewelry.

ومن الإطلالات التي حملت توقيعاً عربياً نذكر إطلالة النجمة إيلي غودينغ التي تألقت بثوب يحمل توقيع دار Zuhair Murad، وإطلالة نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون بثوب من دار Reem Acra.