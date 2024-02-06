بعد سجنها.. حساب دنيا بطمة ينشر صورتها مرفقة بدعاء

في أول تعليق بعد إلقاء القبض عليها وسجنها قبل أيام قليلة، نشر الحساب الرسمي للفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها في إنستغرام صورة لها مع دعاء.

وكتب الحساب على صورة النجمة المثيرة للجدل: "اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق".

مادة اعلانية

كما كتب في تعليق الصورة "اللهم لا رب لي سواك أسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت ففرج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة إلا بك".

يأتي المنشور ضمن حملة تضامن مع الفنانة، بعد سجنها، إثر قضية حساب "حمزة مون بيبي"، التي أُدينت على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة.

كذلك، شارك الحساب على مدار الساعات الماضية، منشورات جمهور وداعمي الفنانة دنيا بطمة، عبر خاصية "الستوري"، حيث تفاعل معها من إعادة نشرها.

سجن الوداية في مراكش

وكانت الشرطة المغربية ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في 31 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وصلت لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها، من قبل عناصر الشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.

يأتي ذلك، بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي".

يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكمًا بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.