تجاهلت سيلين ديون.. فيديو لتايلور سويفت يفجر غضباً

على الرغم من أن نجمة البوب تايلور سويفت كانت سجّلت رقما غير مسبوق جديدا في قطاع الموسيقى بفوزها بجائزة غرامي لألبوم العام للمرة الرابعة، وسط سيطرة نسائية على نسخة هذا العام، إلا أنها كانت بمرمى انتقادات لاذعة خلال الساعات الماضية.

غضب عارم

فقد رأى بعض محبي الموسيقى أن تايلور تجاهلت النجمة العملاقة سيلين ديون بعد ظهور المغنية الأسطورية بشكل مفاجئ في حفل توزيع الجوائز وسط معركتها الصحية المزمنة، وفق تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

فبينما صدمت ديون، التي كانت تعاني من متلازمة ستيف-بيرسون (SPS) وابتعدت عن الأضواء، الجميع عندما ظهرت على خشبة المسرح بدعم من ابنها رينيه تشارلز أنجيليل في حفل توزيع جوائز جرامي يوم الأحد، تفجر غضب كبير على تايلور التي لم تقدم الأسطورة بشكل صحيح، وفق الغاضبين.

وأكدت التعليقات أن ما فعلته سويفت عندما وصلت إلى المسرح دفع الناس إلى حالة من الجنون، حيث ادعى البعض أن المغنية تجاهلت ديون بعدم الترحيب بها بشكل صحيح عند قبول الجائزة منها.

في حين لقيت النجمة الأشهر عالمياً تصفيقاً حارا من الجمهور بعد أن فاجأتهم بحضورها، مرحبين بها. فردت قائلة: "شكرا لكم جميعا.. أحبكم مرة أخرى.. عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

Taylor Swift just took the album of the year trophy from Celine Dion without batting an eye and/or acknowledging that a legendary 🐐 was handing her the award. So cringey for my soul 🫠 pic.twitter.com/J7LggDVQD8 — eazy e (@estefs) February 5, 2024

واشتكى أحد الأشخاص على موقع X، من أن تايلور لم تعترف بأن أسطورة كانت تسلمها الجائزة.

وقال آخر: "تايلور لا تعترف بسيلين ديون التي لامست روحي طيلة حياتي يا له من عار!".

كما كتبت ثالثة: "لا أحاول أن أكون كارهة.. لكن تايلور حصلت على جائزة غرامي من سيلين ديون في أول ظهور علني لها منذ فترة طويلة، دون أن تنظر إليهاً!.. ياله من جنون".

The irony that Celine Dion took a moment to acknowledge the legends Diana Ross & Sting who presented her the same award 27 YEARS AGO… this was not a good look Taylor, I’m sorry #Grammys pic.twitter.com/2GHkzxPnAG — 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐒𝐞𝐡𝐚𝐣𝐩𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲🏆 (@PratikOffcialFC) February 5, 2024

"الأسطورة طلّت"

يذكر أن ديون كانت أعلنت فوز سويفت بألبومها Midnights ، معتبرة أنها صنعت التاريخ في تلك اللحظة عندما أصبحت أول شخص يفوز بجائزة ألبوم العام أربع مرات.

ورغم الانتقادات، سارع العديد من الآخرين إلى الإشارة إلى أن سويفت التقطت الصور لاحقا مع ديون وأنها صفقت بسعادة عندما خرجت ديون على المسرح.

يشار إلى أنه تم تشخيص إصابة ديون باضطراب عصبي نادر (SPS)، والذي يؤثر على واحد تقريبا من كل مليون شخص، في ديسمبر 2022.

وتسبب حالة المناعة الذاتية التقدمية تصلب العضلات وتشنجات الألم، وعادةً ما تبدأ في جذع الشخص قبل أن تتطور في الذراعين والساقين.

كما يمكن أن تتقلب شدة الحالة وغالبا ما تحدث مع أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وأرجأت ديون ما تبقى من مواعيد جولتها العالمية Courage لعامي 2023 و2024 بسبب المرض، وفي نهاية المطاف ألغت الجولة بالكامل في مايو من العام الماضي.