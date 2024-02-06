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ساويرس ورمضان
نجيب ساويرس ومحمد رمضان

ساويرس يهنئ محمد رمضان عقب تنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي

القاهرة - العربية.نت
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حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تهنئة الفنان محمد رمضان بعد تنصيبه سفيراً للاتحاد الإفريقي، معربًا عن سعادته من أجله.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلق عليها قائلًا: "ألف مبروك يا صديقي".

وأعاد رمضان نشر الصورة عبر حسابه الرسمي بـ" إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "دائمًا سبّاق يا أعز الصحاب.. أول الناس اللي باركتلي ومن أول الناس اللي بشرتني".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF"، تنصيب الفنان محمد رمضان سفيرًا له بشكل رسمي، وعلق رمضان على الأمر من خلال حسابه الرسمي بـ"إنستغرام": "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم- كاف".

وشارك رمضان مؤخرًا في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وقدم الأغنية الرسمية للبطولة، التي شاركته في غنائها المطربة النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وكان رمضان قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في البطولة، من خلال منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك"، إذ كتب فيه: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا، ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

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