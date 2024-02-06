شاهد.. أول ظهور لأحمد العوضي بعد طلاقه من ياسمين عبدالعزيز

في أول ظهوره له بعد إعلان طلاقه عن النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، فوجئ الفنان المصري أحمد العوضي، باستقبال حار لدى وصوله موقع تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها بشكل مفاجئ وأدت لدخوله إلى المستشفى.

وأحاط جمهور الممثل المكان موجهين له الكلمات الداعمة، وهم يهتفون باسمه، وسط مطالبتهم بأخذ الصور التذكارية معه، وذلك بفيديو نشره عبر حسابه في منصة "إنستغرام".

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كما ظهر العوضي في الفيديو وهو يبتسم ويحيّي جمهوره، ويستجيب لمطالبهم، وأرفقه بتعليق أعرب خلاله عن سعادته العميقة بلحظة استقبال وترحيب الجمهور به، واعدًا إيّاهم بمسلسل يليق بتوقعاتهم ومحبتهم له.

وكتب الفنان المصري: أحلى استقبال من إخواتي في شارع المعز، أثناء تصوير مسلسل "حق عرب"، إن شاء الله مسلسل قوي على قد حبكم.

وعكة صحية.. وزيارة ياسمين

وكان الفنان أحمد العوضي قد تعرض لوعكة صحية خلال تصوير "حق عرب"، إذ أُصيب بنزلة برد شديدة، دخل على إثرها المستشفى، وشغل مواقع التواصل خصوصاً بعد زيارة طليقته له.

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على زيارة طليقها في المستشفى والاطمئنان على وضعه الصحي، مبينا أنها "بنت أصول وتجمعهما حالة خاصة جداً".

يشار إلى أن قصة انفصال الثنائي شغلت رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.