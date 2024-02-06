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ظافر العابدين

ظافر العابدين: أتمنى تجسيد شخصية ابن خلدون

القاهرة - العربية.نت
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أحدثت تصريحات الفنان التونسي ظافر العابدين عن عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب جمهوره.

ففي لقاء إذاعي الاثنين، عبر العابدين عن رغبته بتقديم شخصية تاريخية، لافتاً إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية ابن خلدون، نظراً لربط اسمه بتطوير المجتمع.

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"أنف و3 عيون"

إلى ذلك تحدث عن فيلمه الجديد "أنف و3 عيون"، وقارنه بالنسخة الأصلية التي قام ببطولتها الفنان المصري الراحل محمود ياسين.

وقال إن هناك اختلافات واضحة في تناول الواقع والمجتمع بين النسختين، غير أنه أكد أنه لم يفكر في المقارنة بين العملين، حيث إن الزمان والمكان مختلفان تماماً.

صعوبة التمثيل بالأفلام غير العربية

أما عن تجربته في الأفلام غير العربية، فأشار العابدين إلى صعوبة التمثيل فيها بسبب ضرورة فهم الفنان للمجتمع والثقافة التي سيتم عرض العمل فيها.

كما لفت إلى أنه يتم تغيير بعض الجوانب في السيناريو أو طريقة تقديم الشخصيات أحياناً.

وعن مشاركته في أعمال بلهجات عربية متنوعة، فأكد أن تلك التجارب تزيد من شغفه وتسهم في تعلمه للثقافات المختلفة.

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