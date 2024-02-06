هشام جمال عن ليلى زاهر: تقدمت لها في النادي الأهلي

بعد ظهورهما في أحد البرامج التلفزيونية، احتل البحث عن الثنائي صدارة موقع البحث الأشهر "غوغل"، الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، بعد أن استضافتهما الإعلامية إسعاد يونس، وحكى كل منهما عن بداية تعارفه وعلاقته بالآخر وبداية التعارف وقصة الحب بينهما.

وكشف هشام جمال أنه كان دائماً ما يعامل ليلى أحمد زاهر على أنها صديقته في العمل والمسؤولة منه وابنة صديقه الفنان أحمد زاهر، قائلاً: "كنت باصص لها نظرة مافيهاش أي مشاعر حب أو غراميات".

كما لفت إلى أن ليلى زاهر في البداية كانت تنظر إليه على أنه شقيقها الأكبر، متابعا: "لحد مدة معينة بدأت الأمور تتغير في العلاقة بعد مسلسل (في بيتنا روبوت) بفترة كبيرة، والله العظيم مش مخبيين على الناس".

وعن بداية ارتباطهما، أوضح الفنان هشام جمال كواليس تقدمه للنجم أحمد زاهر لطلب يد ابنته، الفنانة ليلى أحمد زاهر، وأول رد فعل لوالدها.

في النادي الأهلي

وقال جمال: "أنا تقدمت لها في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي".

كما أضاف: "أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام".

وأكمل: "هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها".

طلب وحيد

وردا على سؤال ماذا طلب منه والد ليلى، قال هشام جمال: "في قراءة الفاتحة كان له طلب وحيد، عايزك تاخد بالك من بنتي".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر قد كشف أن الموعد المحتمل لإتمام خطبة ابنته ليلى وهشام جمال هو الصيف المقبل، بعدما احتفل بقراءة فاتحة ابنته في أجواء عائلية مطلع العام الجاري تمهيداً لإتمام خطبتهما.