اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هشام جمال وليلى
هشام جمال وليلى زاهر خلال البرنامج التلفزيوني

هشام جمال عن ليلى زاهر: تقدمت لها في النادي الأهلي

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

بعد ظهورهما في أحد البرامج التلفزيونية، احتل البحث عن الثنائي صدارة موقع البحث الأشهر "غوغل"، الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، بعد أن استضافتهما الإعلامية إسعاد يونس، وحكى كل منهما عن بداية تعارفه وعلاقته بالآخر وبداية التعارف وقصة الحب بينهما.

شاهد.. أول ظهور لأحمد العوضي بعد طلاقه من ياسمين عبدالعزيز ثقافة وفن شاهد.. أول ظهور لأحمد العوضي بعد طلاقه من ياسمين عبدالعزيز

وكشف هشام جمال أنه كان دائماً ما يعامل ليلى أحمد زاهر على أنها صديقته في العمل والمسؤولة منه وابنة صديقه الفنان أحمد زاهر، قائلاً: "كنت باصص لها نظرة مافيهاش أي مشاعر حب أو غراميات".

كما لفت إلى أن ليلى زاهر في البداية كانت تنظر إليه على أنه شقيقها الأكبر، متابعا: "لحد مدة معينة بدأت الأمور تتغير في العلاقة بعد مسلسل (في بيتنا روبوت) بفترة كبيرة، والله العظيم مش مخبيين على الناس".

وعن بداية ارتباطهما، أوضح الفنان هشام جمال كواليس تقدمه للنجم أحمد زاهر لطلب يد ابنته، الفنانة ليلى أحمد زاهر، وأول رد فعل لوالدها.

في النادي الأهلي

وقال جمال: "أنا تقدمت لها في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي".

كما أضاف: "أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام".

وأكمل: "هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها".

طلب وحيد

وردا على سؤال ماذا طلب منه والد ليلى، قال هشام جمال: "في قراءة الفاتحة كان له طلب وحيد، عايزك تاخد بالك من بنتي".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر قد كشف أن الموعد المحتمل لإتمام خطبة ابنته ليلى وهشام جمال هو الصيف المقبل، بعدما احتفل بقراءة فاتحة ابنته في أجواء عائلية مطلع العام الجاري تمهيداً لإتمام خطبتهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط