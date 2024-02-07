ياسمين عبدالعزيز تبكي على إنستغرام.. فيديو يشغل التواصل

بعد أيام من إعلان طلاقها المفاجئ، شاركت الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، فيديو قصيراً على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي تبكي.

ظهرت تبكي!

وبينما انهالت التعليقات من محبيها متسائلين عن الأسباب، تبين أن تلك الدموع مزيفة، ومن صنع أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

فقد استخدمت الفنانة في الصورة فلترا ظهرت فيه وهي تبكي أثناء استعدادها لإحدى جلسات التصوير.

ودائماً ما تستخدم الفنانة ياسمين عبدالعزيز العديد من فلاتر التطبيقات، كان آخرها فلتر بالذكاء الاصطناعي على تطبيق "تيك توك"، حيث ظهرت هي وزوجها السابق الفنان أحمد العوضي وهما يرقصان بعدما قام أحد المتابعين بتركيب وجوههما على أشخاص بواسطة الذكاء الاصطناعي ولاقي رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد تصدر النجمة المصرية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، منتصف الشهر الماضي.

تفاعل واسع من الجمهور

إلى ذلك، حظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهور ياسمين، حيث فسره بعضهم برسالة غير مباشرة، تقول إن الحياة مستمرة، وحالة الانفصال عن الفنان أحمد العوضي لا تعني نهاية الحياة، وفقاً لما ورد من تعليقات على صفحتها.

وأثار انفصال الثنائي جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن علاقتهما الزوجية كانت من أبرز العلاقات إيجابية في الوسط الفني، إذ لطالما جذبا الأنظار بظهورهما معاً في مختلف المناسبات.