ياسمين عبدالعزيز تؤدي مناسك العمرة.. ورسالة من شقيقها

بعد إعلان طلاقها عن مواطنها الممثل أحمد العوضي، توجهت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ونشرت النجمة من خلال خاصية "قصص إنستغرام" مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين في الفيديو والصور بملامح حزينة، من دون أي تعليق.

رسالة من شقيقها

من جانبه، وجه شقيقها وائل عبد العزيز رسالة للفنانة المصرية بعد أدائها مناسك العمرة.

ونشر وائل صورة شقيقته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق: "اللهم تقبل ويكتبلك الخير كله".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يشار إلى أن قصة انفصال الثنائي شغلت في الأيام الماضية رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.