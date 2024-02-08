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علي الحجار في مؤتمر 100 سنة غنا

"100 سنة غنا".. مشروع علي الحجار لإحياء التراث

بداية الحفلات ستكون في الـ 14 من شهر فبراير الجاري

القاهرة – أحمد الريدي
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مجموعة من الحفلات الغنائية يقدمها المطرب المصري علي الحجار، بمشاركة عدد من نجوم الطرب تحت مسمى "100 سنة غنا"، في مشروع يعمل الحجار على تقديمه منذ سنوات طويلة.

تلك التفاصيل التي كشف عنها المطرب المصري في مؤتمر صحافي أقيم مساء الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، التي تحتضن المشروع الغنائي.

حيث أكد الحجار على أن المشروع يهدف إلى إحياء التراث الفني والغنائي، من خلال تقديم الأغاني الكلاسيكية بشكل معاصر، كي تناسب الأجيال الجديدة.

مؤتمر 100 سنة غنا
مؤتمر 100 سنة غنا

بداية الحفلات ستكون في الـ 14 من شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع عيد الحب، حيث يتواجد المطرب المصري محمد الحلو كضيف شرف، على أن يشارك في الحفل مجموعة من مطربي دار الأوبرا المصرية.

الحفل الأول سيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، على أن يقدم بشكل يجسد التاريخ ويعتمد على الدراما إلى جانب الغناء، ويرصد تاريخ الموسيقى والغناء وتطوره على مدار سنوات طويلة، في القرنين الماضيين.

علي الحجار كشف عن كم صعوبات كبيرة واجهته خلال مشواره، لكنه أصر في النهاية على تقديم حلمه، وإعادة إحياء التراث من خلال مشروع "100 سنة غناء"، رغم الأزمات التي تمثل بعضها في ملكية الحقوق الفنية.

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الحفلات التابعة للمشروع، تشهد مشاركة مطرب كبير كضيف شرف إلى جوار الحجار، كما تشهد تواجد عدد آخر من مطربي ومواهب دار الأوبرا المصرية.

العرض الأول للمشروع يتولى إخراجه عصام السيد، فيما يتولى عملية الإعداد الكاتب الصحافي أيمن الحكيم، على أن يضم استعراضات غنائية درامية، ويقام المشروع تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

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