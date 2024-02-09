اعتزال عادل إمام الفن.. كيف علقت يسرا ولبلبة؟

بعد رحلة من العطاء امتدت لمدة 6 عقود، تم الإعلان عن اعتزال زعيم الكوميديا عادل إمام بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده أولاده المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام، أثناء تكريم الزعيم خلال حفل "جوي أووردز" Joy Awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأِشاروا إلى أنه قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وقبل حديثهما، عرض مقطع فيديو تناول جزءا صغيرا من تاريخ عادل إمام، جاء في نهايته رسالة صوتية خاصة من الزعيم قال فيها: "أشكركم.. كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم.. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة.. أنا بحبكم كتير كتير كتير".

وشهدت تلك الكلمات تفاعلا كبيرا من الحضور، ومن الجمهور الذي شهد الحفل على الهواء مباشرة بمزيج من الشجن والحزن على عدم ظهور الزعيم مرة أخرى.

وعلقت النجمة يسرا على هذا التكريم والقرار، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" قائلة: "بكيت في الحفل وقت تكريم الزعيم لسببين، الأول بالطبع هو تكريمه، والثاني لأني لم أتصور أن أستاذنا الكبير عادل إمام سيعتزل، لأنه يحب الفن ويعيش من أجل الفن، ولم أكن لأتصور طوال عمري أنه سيبتعد عن الفن وعنا، فقد كان يبتعد عنا لبعض الوقت ولكنه يعود مرة أخرى، ولذلك شعرت وقتها بحزن وتساءلت هل من المعقول ألا يعود مرة أخرى من أجلنا؟ وشعرت بأن قطعة من قلبي خرجت من مكانها".

وأضافت: "بالطبع من حقه الكامل أن يرتاح، وأنا أرى أنه لن يبتعد عني أو عن مشاهديه وجمهوره، فنحن كل يوم نسمع أو نقول كلمة من كلامه أو تعبير أو ضحكة، فعادل إمام قيمة كبيرة فنيا وإنسانيا، وعندما قال في التسجيل الصوتي "بحبكم كتير" لأنه يعيش من أجل هذا الحب ويستمر به".

من جهتها، أشارت النجمة لبلبة في تصريح لـ"العربية.نت": "بكيت من شدة سعادتي بتكريمه في الحفل، فأنا كمان جمهوره قبل أن أقف أمامه وأسعد دائما في كل مرة نقدم فيها عملا معا، ولكن في الوقت نفسه شعرت بالحزن على فكرة اعتزاله الفن وابتعاده عن الأضواء، وكما قالت يسرا هو من حقه أن يرتاح، ولكن من حبنا له نتمنى ألا يبتعد، فعادل عشرة طويلة وحلوة، ولا أعتقد أنه ضايقني أو كان هناك شيء ما جعلني أغضب منه طول مشواري الفني معه".

وأضافت: "كما أن لي ذكريات جميلة مع كل الأعمال التي جمعتني به، فهو توأمي الروحي".

وأوضحت أن دخلوها لعالم الدراما التلفزيونية لأول مرة كان عن طريق الزعيم خلال مسلسل "صاحب السعادة"، قائلة: "هو أول واحد دخلني التلفزيون والدراما، ولما طلبني أول مرة في التلفزيون في صاحب السعادة، ما رفضتش لأني واثقة فيه، وهو قالي زي ما نجحنا مع بعض في السينما هننجح في الدراما".

في المقابل، نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل".

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.