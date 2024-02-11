انتقادات حادة تطال تمثال بيونسيه الجديد.. والجمهور غاضب

تعرض متحف Madame Tussauds Blackpool الشمعي لحملة انتقادات من محبّي النجمة العالمية بيونسيه، بعد ساعات قليلة من الكشف عن تمثال شمعيّ لها.

وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي تم بذله لإعداد نسخة شمعية من النجمة البالغة من العمر 42 عامًا، فإن النتيجة لاقت انتقادات حادة من قبل جمهورها في صفحات المتحف على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

#Beyoncé reigns over her #Beyhive -- but a new wax figure has social media thinking of Queens, New York, instead of the international pop sensation.



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كما اعتبر البعض أنّ التمثال لا يشبه بيونسيه، بل يكاد يتطابق مع شكل الممثلة ليا ريميني، ما أثار موجة استياء.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يهاجم فيها جمهور بيونسيه صنّاع تمثال شمعيّ لها، ففي عام 2017، تمّ سحب تمثال شمعيّ لأنّ لونه لا يتطابق مع لون بشرتها الداكن، واعتبر كثيرون أنّه كان يشبه إلى حدّ كبير النجمة تايلور سويفت.

وأشار المتابعون إلى هذه الحادثة في تعليقاتهم، فقد كتب أحدهم: "علينا أن نعترف أنّ تمثال بيونسيه الشمعيّ الجديد يبدو أفضل من الشكل الأخير".

"محاولاتكم فاشلة"

تساءل أحد المعجبين عن سبب إخفاق متاحف الشمع دائمًا في صنع تمثال لبيونسيه، وكتب: "توقّفوا عن محاولة صنع تمثال شمعي لبيونسيه. محاولاتكم كلّها كانت فاشلة".

في المقابل، أبدى بعض الأشخاص إعجابهم بالتمثال، وذلك بالمقارنة مع الإصدارات السابقة. وقال أحد المتابعين: علينا أن نعترف أن تمثال بيونسيه الشمعي الجديد يبدو أفضل من الشكل الأخير.