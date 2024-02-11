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حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

هل عادت شيرين لحسام حبيب؟ محاميها يكشف

القاهرة - العربية.نت
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جدل واسع أثارته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء تفيد بعودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعد انفصالهما للمرة الثانية مؤخراً.

وبالبحث في الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الخاصة بشيرين أو حسام حبيب لم يرد الحديث عن هذا الموضوع، كما لم يتم التأكيد أو النفي.

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شائعات أم عودة فنية؟

إلا أن محامي شيرين أكد لصحف محلية أنه لا صحة لهذه الأنباء، موضحاً أن موكلته لم تتحدث معه بهذا الأمر حتى الآن.

كما أضاف أنه من الممكن أن يكون ما يتم تداوله مجرد شائعات أو "عودة فنية" فقط لا غير.

يذكر أن شيرين كانت أعلنت في نوفمبر الماضي، خبر انفصالها من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، وقالت إن الطلاق تم باحترام وهدوء بعد العديد من الأزمات.

وبعد غياب طويل، طرحت النجمة المصرية أحدث أعمالها الغنائية قبل أيام حملت عنوان "الدهب" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

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