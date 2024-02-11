ظافر العابدين: أتبع قلبي وقد أتزوج فتاة تصغرني بـ25 سنة

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كشف الفنان ظافر العابدين أنه يتبع قلبه أولاً ثم عقله، وقد يتزوج من فتاة تصغره بـ 25 عاما في حال كان أعزب، مبيناً أنه لا يعارض فكرة الارتباط مع فارق العمر.
وقال خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية: "أنا الآن متزوج ولدي بنت، لكن في المطلق كفكرة الحب ليس له قواعد معينة ونجاح قصة الحب ليس له علاقة بمقاييس معينة، لأنه بالإمكان أن تكون المقاييس صحيحة لكن قد تفشل العلاقة، الأهم الإنسان يكون مرتاحا في العلاقة".
كما أوضح أنه إنسان عاطفي يتبع قلبه قبل عقله، وأن العلاقات يجب أن تكون طبيعية ومريحة.
هل ظافر العابدين ممكن يحب واحدة أصغر منه بـ25 سنة؟ أو واحدة أكبر منه؟#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي#لميس_الحديدي@dhaferlabidine pic.twitter.com/qjmMVfB7JA— ON (@ONTVEgy) February 10, 2024
الزواج من فتاة تكبره في السن
كذلك بين أنه لا يمانع في الزواج من فتاة أكبر منه أو من جنسية أخرى، كما حدث عندما تزوج من إنجليزية.
كما أشار إلى أن اللغة لم تكن عائقا أمام حبه لزوجته، وأنه كان ينجذب إليها بدون حسابات.
وكشف عابدين عن قصة حبهما التي بدأت في مسلسل إنجليزي، واستمرت لمدة 22 عامًا، منها 17 عامًا زواجًا وخمس سنوات حب.
وتحدث النجم ظافر العابدين عن حياته الشخصية ومسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه قدم أعمالًا بلغات ولهجات مختلفة، من الإنجليزية والفرنسية إلى اللبنانية والمصرية والسعودية وغيرها.
هل يهتم ظافر بوسامته؟
وأكد أنه لا يهتم بفكرة "الوسامة" التي تلاحقه، وأنه يشعر بالنضج مع التجارب التي مر بها، خاصة مع ظهور الشعر الأبيض.
تحدث النجم ظافر العابدين عن تجربته الفنية وعن مواجهته للأزمات والفشل، إذ قال إنه ربما مر بأزمة منتصف العمر من دون أن يدري، وأنه يعتبر الأزمات جزءًا طبيعيًا من حياة الإنسان، وأنه لا يمكن أن تكون الحياة مليئة بالسعادة دائمًا.
وأكد أنه يشعر بالشغف كل صباح، وأنه يسعى دائمًا للتجديد في عمله، وأعطى مثالًا على ذلك، حينما رفض تجديد عقده مع مسلسل إنجليزي بعد أن قدم فيه 64 حلقة، رغم أنه كان حلمًا لأي فنان.
وقال إنه كان بحاجة إلى مغامرة جديدة، وأنه سار على هذا المنوال في كل مراحل حياته الفنية، سواء في اللغة أو الإخراج أو الكتابة أو التمثيل.
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