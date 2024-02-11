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شيرين وحسام حبيب (العربية.نت)

"الدهب" حيّر الجمهور.. هل عادت شيرين لحسام حبيب؟

دبي - العربية.نت
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بعد أيام قليلة من إطلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأحدث أعمالها الغنائية، والتي حملت عنوان "الدهب"، غدت النجمة الشهيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت "تريند".

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إلا أن الأغنية الشهيرة لم تكن سبب تلك الضجة، بل تصدر اسم شيرين محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء حول عودتها للمطرب حسام حبيب، عقب انفصالهما منذ أشهر قليلة.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الفنانة حول الأمر لا بالنفي ولا بالإيجاب، انشغلت الأوساط المصرية والعربية بتلك الأخبار.

كما تم تداول تلك الأنباء بعد ساعات قليلة من طرح نجمة "آه يا ليل" لأحدث أعمالها الغنائية بعد غياب طويل.

شيرين (الصورة من حسابها على تويتر )
شيرين (الصورة من حسابها على تويتر )

طلاق حضاري

يذكر أن شيرين كانت أعلنت في خبر انفصالها في نوفمبر الماضي، من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقا حضاريا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.

وطرحت النجمة المصرية بعد غياب طويل أحدث أعمالها الغنائية حملت عنوان "الدهب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

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