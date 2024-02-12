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تامر حسني
تامر حسني

تامر حسني ينشر صورة بعد "الجيم".. وساويرس يعلق

تامر حسني: روحت أتمرن 5 ثوانٍ ورجعت

القاهرة - العربية.نت
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قام الفنان المصري تامر حسني بمشاركة جمهوره وممازحتهم على طريقته الخاصة، من خلال نشر أحدث صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس".

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ونشر تامر صورة ظهر خلالها بملابس رياضية، وعلق على الصورة قائلاً: "الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني وبصراحة كنت تعبان جداً، النهاردة قلت لازم أنزل أتمرن".

"وحوش بياكلوا حديد"

وتابع: "روحت الجيم أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت على الباب ٥ ثوان ولفيت ورجعت تاني، حسيت إني لسه تعبان بس مصلحة طلعت بصورة لطيفة، يومين كدة إن شاء الله وأنزل تاني، نهاركم جميل وكله خير عليكم".

ليرد عليه رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس ويعيد نشر المنشور الخاص به معلقاً: "مش مهم، المهم إنك آخر شياكة بجد".

يذكر أن الفنان تامر حسني طرح مؤخرا أحدث أغانيه هذا العام على طريقة الفيديو كليب بعنوان "موضوع رجوعنا" من ألبوم "هرمون السعادة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "موضوع رجوعنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج تامر حسني، وظهرت معه كموديل بأحداث الكليب الفنانة رانيا منصور لأول مرة.

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