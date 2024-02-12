عن زواجه بعمر الـ 69.. محمود عامر: "حبنا بدأ بالنظرات"

عقب الإعلان عن زواجه وهو في الـ 69 من عمره، من فتاة تصغره في العمر ولا تنتمي إلى الوسط الفني، ما أثار ضجة في مواقع التواصل، كشف الفنان المصري محمود عامر تفاصيل القصة، التي بدأت بنظرات العيون، حسب تعبيره.

وقال الفنان محمود عامر، إن فارق العمر بينه وبين زوجته لم يكن عائقاً له في الزواج، وقال "مش شايف السن عائق لأن ربنا أنعم عليا بنعمة الصحة ولسه واقف على رجليا".

كما تابع "أنا ربنا اختار أنه يسعدني، والحمدلله مبسوط، ودايما بقول إن الحب مفتاح الفرج"، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.

بدأت بالنظرات

وأكد الفنان محمود عامر، أن بداية حبه لزوجته بدأت بنظرات، حيث قال: "كلامنا كله كان بالعيون، والحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال".

وكان نشر الفنان محمود عامر صورا من حفل زفافه وعقد قرانه، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا زواجه من الدكتورة رشا فرج.

ليأتي زواج عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، في ظل الخلافات التي وقعت بينهما، واكتفى هو بإعلان الطلاق وقتها قائلا إنه أصبح وحيدا.

لكن الزيجة الجديدة للفنان المصري الذي انطلقت مسيرته في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تسببت في حالة من الانقسام بين المتابعين، حيث حرص بعضهم على تهئنته فيما تهكم البعض الآخر على الأمر، ووضعوا تعليقات تتحدث عن فارق السن بين العروسين.