طارق العريان ينشر صورة جديدة من كواليس "ولاد رزق 3"

نشر المخرج طارق العريان، الأحد، صورة جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 3" الذي يقوم بتصويره حالياً.

والصورة التي نشرها العريان عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، تجمعه بأبطال العمل عمرو يوسف وأحمد عز وكريم قاسم.

شهور من التصوير في الرياض

يشار إلى أنه بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، يستكمل فريق العمل التصوير في القاهرة، استعداداً للعرض خلال صيف 2024.

وفي إحدى حلقات برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، تم عرض فيديو يوثق كواليس تصوير "ولاد رزق 3" في الرياض بإمكانيات عالمية وكاميرات متطورة.

يذكر أن الجزء الأول كان عرض عام 2015، فيما عرض الجزء الثاني في 2019.

أبطال "ولاد رزق 3"

ويضم "ولاد رزق 3"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، مجموعة من نجوم السينما المصرية، وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، وآسر ياسين.

ومؤخراً نشر عمرو يوسف على حسابه في "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس التصوير معلقاً: "ولاد رزق القاضية مع بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري".

كما تحدث في تصريحات تلفزيونية قبل أيام عن كواليس العمل، وقال إنهم سيشتبكون مع تايسون فيوري خلال أحداث العمل.

كذلك كشف أن "الفريق المسؤول عن تصميم مشاهد الأكشن هو الذي صمم فيلم "المهمة المستحيلة" من بطولة توم كروز".