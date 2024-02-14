المخرج خيري بشارة صاحب "أيس كريم في جليم": تمردي هو السبب في نجاح أفلامي

منذ يومه الأول كان متمردا، مجربا، بل متجردا أيضا من كافة الأنماط التقليدية في السينما، تمرد على أي وصف قد يجعله محاصرا في أسلوب واحد من الإخراج، ولكنه وفي كل الأساليب مخرج عاشق للتفاصيل، أفلامه وكأنها أغنية طويلة ممتدة لا تستطيع أن تسد أذنيك عنها. إنه المبدع الكبير المخرج خيري بشارة الذي تم تكريمه في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما أن الدورة الـ13 مهداة باسمه تكريما له على مسيرته الكبيرة.

وفى حواره مع "العربية.نت" تحدث عن رفضه لفكرة التكريم والسبب في ذلك، وأيضا عما قدمه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وعن فيلمه الأخير الذي عرض بالمهرجان تحت اسم "اليوم الوطني للحداد في المكسيك"، وكتابه الأخير، وأيضا الأفكار التي يقدمها في أعماله مثل الفقر والمهمشين والموت والغناء وحب الحياة.