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محمد رمضان

بسبب أغنية "عربي".. محمد رمضان يصطدم بأحد متابعيه

القاهرة – أحمد الريدي
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دخل الفنان المصري محمد رمضان في صدام مع أحد متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بسبب أغنية "عربي" التي يشارك في غنائها ونشرها عبر حسابه خلال الساعات الماضية.

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فقد نشر رمضان صورتين عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، ليعلن عما حدث من قبل أحد المتابعين، الذي دخل ليعلق على الأغنية التي نشرها فما كان منه إلا الرد عليه.

تعليق ورد من رمضان

ويظهر في الصورة الأولى تعليق للمتابع الداعم لإسرائيل كتب باللغة الإسبانية على أغنية محمد رمضان يقول فيه "لا أعرف ما يقولون ولكن تحيا إسرائيل"، وهو ما دفع رمضان إلى تثبيت هذا التعليق ليظهر لجميع المتابعين في البداية.

ورد رمضان على المتابع باللغة الإنجليزية مؤكداً أنه تعمد تثبيت هذا التعليق في المقدمة كي يقول للمتابع "فلسطين حرة"، وهو ما دفع المتابع إلى التعليق من جديد، ليرد على رمضان قائلاً "أنا آسف إذا كنت قد جعلتك تشعر بالسوء بسبب تعليقي يا أخي".

ليعود الفنان المصري ويرد على المتابع من جديد مؤكداً له أنه سيشعر بشعور جيد حينما يكتب المتابع "فلسطين حرة"، قبل أن يقوم ذلك الشخص بمسح تعليقاته على الأغنية.

محمد رمضان نشر صور للتعليقات والمحادثة التي دارت، وعلق عليها قائلا "وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمدلله".

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