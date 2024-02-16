بعد انفصاله عن شيرين.. حسام حبيب يطلق "كدابة"

بعد غيابه لفترة طويلة عن الساحة الغنائية وعقب انفصاله عن زوجته المطربة المصرية شيرين، أطلقت شركة "روتانا" برومو أغنية حسام حبيب الجديدة بعنوان "كدابة".

ونشرت "روتانا" على "إنستغرام"، مقطعًا موسيقيًا ترويجيًا للأغنية المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، على منصات الأغاني المختلفة.

مادة اعلانية

وكتبت: "جديد الفنان حسام حبيب، كدابة، قريبًا".

تأتي عودة حسام حبيب للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب المشاكل والأزمات المتلاحقة بينه وبين شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما.

وأغنية "كدابة"، غناء حسام حبيب، كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، من إنتاج شركة روتانا.