حبيبة الممثل التركي بوراك دينيز تعترف: خنته كما خانني

انتقمت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان، من حبيبها السابق النجم التركي بوراك دينيز، بعد اكتشافها خيانته لها مع أخرى.

وفي تصريحات جديدة أثارت من خلالها الجدل، قالت المودل التركية إنها في إحدى علاقاتها تعرضت للخيانة بعد علاقة دامت 3 سنوات، وعندما علمت بالأمر قررت الانتقام على طريقتها.

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وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت الفتاة الشهيرة: تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... فخنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء العلاقة، وفق موقع "Herkes Duysun".

فيما خمن متابعو الفنانة الشهيرة أنها قصدت الفنان التركي بوراك دينيز، حيث كانت ديدام قد انفصلت عن الأخير قبل ما يقارب العام خلال تصويره مسلسل شاهمران بعد علاقة جمعتهما استمرت ما يقارب الـ 3 سنوات.

التزم الصمت

في المقابل، لم يخرج الفنان التركي بعد في أي تصريح حول هذا الأمر وقرر التزام الصمت.

وشهدت علاقة بوراك وديدام العديد من التخبطات قبل انفصالهما في ديسمبر/ تشرين الأول 2022، كان أحدها خلافا كبيرا بين الثنائي؛ بسبب صور ديدام العارية.

وتبلغ عارضة الأزياء التركية، ديدام سويدان، من العمر 36 عاماً، فيما يبلغ بوراك دينيز 29 عاماً، وهي أول علاقة للنجم التركي يتم الإعلان عنها عقب انفصاله عن النجمة التركية الشهيرة بشرى ديفالي، والتي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية إلى أن أعلنت في عام 2018، بعد مرور 3 سنوات على ارتباطهما، وسط تكهنات بأن سبب انفصالهما هو خيانة النجم التركي مع إحدى بطلات مسلسل حكايتنا، الفنانة التركية نسرين جوادة، والتي نفت بدورها الأمر بظهورها في صورة تجمعها مع حبيبها.