عذبوه ومثلوا بجثته.. كشف تفاصيل مقتل زوج فنانة مغربية

بعد مرور أيام من انتشار خبر اختطاف زوج المغنية المغربية الشابة ريم فكري، تمكنت السلطات الأمنية المغربية من فك لغز الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام في المغرب.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية مشتبه بتورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد، وفقا لما ذكرت مصادر لموقع صحيفة "هسبريس".

وكانت السلطات المختصة قد تلقت بلاغا في الثامن فبراير الجاري، يفيد باختطاف زوج الفنانة فكري، في مدينة الدار البيضاء، ونقله بواسطة سيارة دفع رباعي إلى جهة مجهولة.

تعذيب وتمثيل بالجثة

وبحسب المصادر، تم توقيف المشتبه به، الذي احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية.

كما بينت التحقيقات أن المتهم سارع إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده.

فيما باشرت فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

كما تم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة فيما يعتقد أنها تمت بسبب تصفية حسابات شخصية.

تصريحات مريبة.. وحرمان من الورث

إلى ذلك، استنكر المحامي مراد العجوطي، الاتهامات التي وجهت لموكلته الفنانة ريم فكري من طرف عائلة زوجها واتهامها بالوقوف خلف مقتله، على خلفية مقتل الأخير مساء الخميس.

وجاء في بلاغ المحامي الذي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام": "تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب تصريحات مريبة لعائلة زوج موكلتي رحمة الله عليه، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان خبر وفاته الأليمة".

كما أضاف "نستنكر هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وبدون وجود أدلة، ونتساءل عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق الدفن وتقديم واجب العزاء".

وتابع "إن الأبحاث لاتزال جارية في هذه القضية مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالورث".

منشور من زوجة الضحية

من جانبها، نشرت ريم عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي يتابعها فيه حوالي مليون ونصف متابع، منشورا شكرت فيه متابعيها على تعازيهم ورسائلهم، مطالبة الجميع باحترام مرورها بهذا الظرف.

تجدر الإشارة إلى أن زوج ريم فكري، هو مغربي الأصل يحمل الجنسية الفرنسية، واحتفل الثنائي بزواجهما شهر أغسطس الماضي، إلا أنها تجنبت إظهار ملامحه في صور وفيديوهات حفل الزفاف، بحجة أنها تريد إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء.