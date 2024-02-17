"أتواصل مع والدي رغم رحيله".. دينا الشربيني تكشف

علاقة فريدة من نوعها جمعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوالدها الراحل، لدرجة تدفعها إلى التواصل معه عبر الهاتف رغم وفاته قبل نحو 10 أشهر.

دينا الشربيني تحدثت عن تلك العلاقة في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري محمود سعد، مؤكدة أن والدها الراحل يمثل لها كل شيء، فهو الأب والأخ والصديق، وفي حال كانت تزوجت وأنجبت كان والدها سيكون بمثابة الابن بالنسبة إليها.

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واعتذرت الفنانة المصرية إلى والدتها الراحلة، بسبب الكيفية التي تتحدث بها عن والدها، مشيرة إلى كونه اعتاد على قراءة النصوص الفنية التي تعرض عليها قبل حتى أن تقرأها هي، وكان دائما يوجهها برفض الأدوار أو قبولها.

علاقة غير طبيعية

كما أكدت دينا الشربيني أن أصدقاءها كانوا يخبرونها أن علاقتها بوالدها علاقة غير طبيعية، وعبرت عن دهشتها من ظهورها في لقاء تلفزيوني، وهي تتحدث عن والدها بصيغة الغائب، مشيرة إلى كونها مازالت حتى الآن ترسل إليه رسائل صوتية على هاتفه.

وكشفت الفنانة المصرية أنها تشعر بكونها تظلم والدتها بسبب حديثها بهذه الطريقة عن والدها، خاصة أن والدتها كانت الطرف الذي يحدث التوازن في العلاقة داخل المنزل، فكان عليها كأم رفض بعض الأمور في بعض الأوقات.

كابوس يطاردها لسنوات

وخلال اللقاء كشفت كواليس كابوس ظل يطاردها لسنوات طويلة، حيث كانت تحلم بأنها ورقة تسقط من الدور الأخير في منزلها، وظل الحلم يتكرر كثيرا.

وهو الأمر الذي فسره البعض بكونه خوفا من المستقبل، مؤكدة أنها بالفعل ظلت لسنوات تخشى فقدان أهلها، وفي النهاية فقدت والدها ووالدتها، معتبرة أن الأوقات الطويلة التي ظلت فيها تخشى فقدان أهلها حرمتها من الاستمتاع بذلك الوقت معهم.

دينا الشربيني تحدثت خلال المقابلة عن رغبتها في إنشاء دار أيتام، وكذلك رغبتها في الزواج وإنجاب 6 أبناء دفعة واحدة، وهو حلم من أحلام حياتها.