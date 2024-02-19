تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية

تداولت في الساعات الماضية أنباء حول تعرض الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء الأحد.

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نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر

والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر .

تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل🇸🇦💙🇰🇼 pic.twitter.com/EDexvUw77q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2024

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة "إكس": "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".

ومن جانبها، أوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

الحمدلله والمنه وصلتني أخبار تؤكد بأم #الملك الفنان الكبير #عبدالله_الرويشد بخير الحمدلله.. كانت بداية جلطه وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الاطباء وهو الآن بحاله مطمئنه 💙🤲🏻 الله لايروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك انت بالنسبه لنا #ثروه_وطنيه pic.twitter.com/RqMzmGg8iq — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 18, 2024

وقالت السعيد: "الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير.. الحمدلله".

وأضافت: "كانت بداية جلطة، وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء، وهو الآن بحالة مطمئنة، الله لا يروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك أنت بالنسبه لنا ثروة وطنية".

ودعا عدد من الفنانين والملحنين للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".