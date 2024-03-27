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سمية الخشاب 2
سمية الخشاب
خاص

سمية الخشاب تكشف لـ"تفاعلكم" طبيعة إصابتها في برنامج رامز

سمية الخشاب: أنا شخصية كسولة وسعيدة بـ"100 رجل"

القاهرة - العربية.نت
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كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال برنامج "تفاعلكم"، على شاشة "العربية"، مساء الثلاثاء، عن إصابتها خلال برنامج "رامز جاب من الآخر"، موضحة أنه تم عمل مونتاج للحلقة وإلغاء أجزاء كثيرة منها حتى لا تظهر إصابتها.

وأكدت الفنانة أنها على الرغم من إصابتها فإنها استمرت في تصوير باقي مشاهد مسلسلها "بـ100 راجل" رغم تعرضها لتمزق في الأربطة في القدم والكتف، وإنها قامت بإزالة الجبس لتتمكن من التصوير.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بما حققه المسلسل بـ"100 راجل" -المعروض بالسباق الرمضاني- من نجاح حتى الآن.

"كسولة ولا أبحث عن عمل"

وقالت سمية الخشاب إن شخصية "غالية" مرهقة للغاية والعمل ككل متعب بسبب كثرة المشاهد المليئة بالحزن، وهذه المشاهد التي أرهقتني كثيرا من أجل تقديمها بالشكل المطلوب للجمهور، خاصة أن غالية تمر بعدد من التحولات في حياتها.

مؤكدة أن الشخصية نموذج للسيدة المصرية التي تعمل سائقة ميكروباص وتخوض حروبا كبيرة من أجل لقمة العيش والبقاء.

وأشارت إلى أن ردود الأفعال في الشارع أسعدتها، وأن جملة "رجعتي بقوة" التي تسمعها من الناس هو أهم ما يعجبها، مؤكدة "أنا كسلانة ولا أبحث عن ورق مناسب أو أدوار أعمل بها".

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"بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

وتدور أحداث مسلسل "بـ100 راجل" في إطار اجتماعي درامي، وتظهر من خلاله سمية الخشاب بدور فتاة شعبية تدعى غالية، واضطرتها الظروف الصعبة إلى العمل كسواقة ميكروباص، وتتابع الأحداث بمرور أزمات كثيرة تواجهها، في حياتها، خلال أحداث العمل.

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