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إليسا
إليسا

إليسا: تعرضت لعنف لفظي شديد أقوى من الضرب!

القاهرة - العربية.نت
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حلت المطربة اللبنانية إليسا ضيفة على "بودكاست بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

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فقد أوضحت صاحبة "أجمل إحساس" أن حبيبها غير لبناني، مؤكدة أنه يغار عليها لكنه يحترم عملها.

وأكدت أنه لا يوجد شخص كامل بالحياة، وأن الإنسان عندما يرتبط بشخص يجب أن يتقبله بكل عيوبه.

"لا أقبل العنف"

كما شددت على أنها تكره العنف، ولا تقبل به مطلقاً.

وأوضحت أن التعنيف اللفظي يدمر الإنسان أكثر من الضرب، مؤكدة أنها تعرضت له.

يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب يستضيف في برنامج "بودكاست بيج تايم" عددا من الضيوف العرب والعالميين.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، وويل سميث، وميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

في حين تشارك الفنانة أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية أيضاً.

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