سر اقتحام أحمد زكي مقر جريدة بسبب عادل إمام

دقيقتان للقراءة

كواليس غريبة شهدتها المنافسة بين الثنائي عادل إمام وأحمد زكي على مدار سنوات طويلة، من بينها القصة التي رواها الفنان المصري شريف حلمي، وكان بطلها الراحل أحمد زكي.

حيث ظهر الفنان شريف حلمي في لقاء تلفزيوني خلال شهر رمضان، تحدث فيه عن مشواره في مجال الصحافة قبل أن يتجه نحو التأليف والتمثيل.

مسترجعا ما جرى قبل سنوات، حينما قدم تحقيقا صحافيا عنوانه "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، جمع فيه أرقام الإيرادات الخاصة بالأفلام التي قدمت في تلك الفترة.

لتثبت الأرقام أن أعمال عادل إمام تتصدر المشهد الخاص بشباك التذاكر، خاصة أن أحمد زكي في ذلك التوقيت قرر تقديم فيلم "مستر كاراتيه" رغم أنه أقل منه على المستوى الفني، ولكن زكي قرر مغازلة شباك التذاكر في ذلك الوقت.

ووصف شريف حلمي الصراع في ذلك التوقيت بأنه فظيع، لذلك قام بعمل حصر لإيرادات 3 سنوات، وحينما فكر في عنوان للتحقيق الصحافي، وجد أن المعطيات تقول إن عادل إمام يمثل عقدة للجميع.

وأوضح حلمي أن الصحافة في ذلك التوقيت كانت تميل للعناوين الساخنة، لكنها لا تجرح أحدا، غير أن ذلك العنوان تسبب في أزمة كبيرة له.

حيث تلقى اتصالا من مكتب الجريدة أخبروه فيه "إنت فين.. تعالى بسرعة"، وحينما وصل إلى المكتب، أخبروه أن أحمد زكي اقتحم المكتب وتوجه نحو مدير مكتب الجريدة في القاهرة.

ليدخل شريف حلمي إلى المكتب فوجد أحمد زكي يوجه إليه السؤال قائلا "مين اللي قالك إننا عندنا عقدة؟"، ليشرح له المضمون الخاص بالتقرير الصحافي.

وحينما استمع إليه أحمد زكي اقتنع بتفسيره، لكنه عبر عن غضبه من عنوان التحقيق، فما كان من شريف حلمي إلا الرد عليه وتبرير العنوان قائلا "ما هو عشان حضرتك تيجي هنا المكتب".