عابد فهد عن مسلسل "الحشاشين": ليتهم اختاروا الفصحى

دقيقتان للقراءة

مع الضجة الكبرى التي أحدثها مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز، مقدما شخصية "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين.

لم يكن الفنان السوري عابد فهد بعيدا عن الأمر، بعدما لعب نفس الشخصية مرتين من قبل، مرة في مسلسل "سمرقند"، ومرة أخرى في مسلسل "أوركيديا".

لذلك كان من الطبيعي أن يوجه السؤال إلى النجم السوري عن رأيه في المسلسل الذي يقدم هذه المرة في مصر، حيث تحدث عابد فهد لبرنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية"، مشيرا إلى كونه بعد أن استمع إلى الانتقادات التي خرجت عبر شبكات التواصل الاجتماعي والصحف تجاه المسلسل، ورأى أن هناك جهدا إنتاجيا كبيرا في المسلسل، وهناك صورة جيدة، ونجوم يشاركون في المسلسل على رأسهم كريم عبد العزيز، صاحب الأدوار المتميزة والتاريخ الكبير.

جدل اللغة

وأوضح فهد المتواجد في الوقت الحالي في إجازة إلى جوار ابنته في كندا، أن الجدل أثير بسبب اللغة، بعدما اختار المخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال أن يقدم العمل باللهجة المصرية العامية.

وربما يعود الأمر إلى وجود عائلات كثيرة في مصر ومشاهدين، لم يعتادوا على اللغة العربية الفصحى، لكنه هو مع خيار اللغة العربية الفصحى خاصة في الأعمال التاريخية.

كما أوضح فهد أن اللغة الفصحى تعطي للعمل رونقه وطابعه الحقيقي، ليتغزل في اللغة العربية الفصحى وما تضيفه للعمل التاريخي، معتبرا أنها الأجمل.

وحول مقارنة البعض بين عابد فهد وكريم عبد العزيز في تقديم شخصية "حسن الصباح"، وانحياز البعض لعابد فهد، أعلن الأخير احترامه لرأي الجمهور، مشيرا إلى كونه ليس من حقه أن يكون الحكم في هذا الأمر.

لكنه أثنى على زميله المصري كريم عبد العزيز بطل "الحشاشين"، واختتم حديثه حول المسلسل قائلا "يا ريت لو اختاروا اللغة العربية الفصحى".