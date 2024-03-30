آية سماحة: التعليقات حول ملابسي الجريئة لا تهمني

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كشفت الفنانة المصرية آية سماحة أن التعليقات على ارتدائها ملابس جريئة وظهورها بإطلالات معينة لا تعنيها ولا تلتفت لها، مؤكدة أنها تحب الذوق الرفيع في الملابس والموضة، كما تعشق ارتداء الألوان المفضلة لها.

وقالت لـ"العربية.نت" إنها كانت تحب حماتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وكانت تحبها وترتبط بها كثيرا، لذا كانت ترتدي ملابسها وبألوان معينة، لكون هذه الألوان هي المفضلة لحماتها، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر والدة زوجها بمثابة والدتها.

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وحول دورها في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" قالت الفنانة المصرية إن فكرة المسلسل أعجبتها لأن فيها نوعا من الفانتازيا والكوميديا، لذا قبلت المشاركة فيه، فضلا عن أنها كانت تتمنى العمل مع الفنانين شيكو وكريم ومحمود عبد العزيز.

فكرة معقدة

كما قالت إنها أعجبت بالمسلسل وفكرته من خلال السيناريو والورق المكتوب، وكانت تضحك كثيرا خلال قراءة النص، مشيرة إلى أن المسلسل يقوم على فكرة معقدة وغير مفهومة.

وتابعت أنها ولأول مرة يعرض لها عمل فني في النصف الثاني من رمضان، لأنها قبل ذلك عرضت لها أعمال خلال النصف الأول، مضيفة أنها كانت قلقة من العمل في مسلسل كوميدي لكن شجعها وجود فنانين مجتهدين معها في المسلسل مثل شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

فيديوهات "تيك توك"

وحول نشاطها المستمر على "التيك توك" قالت إن ذلك يرجع لرغبتها في شغل وقت فراغها، لذا كانت تشغل وقتها ووقت زوجها بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل تلقى قبولا لدى المتابعين.

يشار إلى أن آية سماحة من مواليد القاهرة في 31 مارس 1992، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية ومتزوجة من الممثل والمنتج الشاب محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي ونجل المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وكان أول ظهور لها بفيلم هيبتا عام 2016، ثم شاركت في مسلسلات "جراند أوتيل" و"هذا المساء" و"ما وراء الطبيعة" و"كامل العدد" و"الصفارة" و"وحدث بالفعل".