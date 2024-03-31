جدعنة عادل إمام و"مجنون" كتب رسائل بدمه.. أسرار تكشفها يسرا

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حلّت النجمة المصرية يسرا ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة التي تغيب عن سباق الدراما الرمضاني هذا العام.

ومن أبرز ما تحدثت عنه يسرا علاقتها بالزعيم عادل إمام، حيث أشارت إلى "حادث وجراحة كادت تموت فيهما"، وكيف وقف "الزعيم" مسانداً لها.

فعندما طلب عمرو أديب من يسرا أن تحدثه عن عادل إمام، قالت "أنا ممكن أكلمك العمر كله عن عادل إمام.. مش كفاية". وأضافت: "بكل أزمة أنا مريت بها في حياتي هو كان واقف معايا. في كل أزمة كبيرة مريت بها في حياتي".

وسردت قصة حول إقدامها على بيع سيارتها "المرسيدس" بسبب نقص النقود معها، إلا أن عادل إمام فاجأها بزيارة بمنزلها وطلب منها عدم بيع سيارتها، وكان وقتها قد خطط لإشراكها معه في فيلم وقال لها "اطلبي اللي انتي عاوزاه".

وقالت يسرا إن عادل إمام "بيحب أصحابه ومخلص لهم ووفي معهم"، مشيرة إلى أن الزعيم "ليس فقط أستاذ بالفن.. هو أب عظيم.. صديق مهم.. كبير.. عظيم.. لا يترك أصحابه.. جدعنته ما حصلتش". كما أكدت أنه عنده "تقييم مخيف" للأشخاص، حيث يستطيع قراءة الشخصيات ببراعة.

وعن "مجنون يسرا"، كشفت النجمة الكبيرة أن ذلك الشخص كتب لها رسائل بدمائه، وقابلته بمستشفى الأمراض النفسية وقدم شبكة للزواج منها "أرعبتها"، بحسب تعبيرها. وقالت إنه كان يعمل "قبطان بحري" وكان يتحدث 7 لغات.

وتطرقت يسرا لعدة جوانب أخرى من حياتها، ثم روت قصة الحلم الذي تحقق عندما رأت بمنامها شاباً كان يغرق.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".