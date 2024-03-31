"اختنقت أثناء التصوير" .. أحمد العوضي يكشف كواليس "حق عرب"

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يحاول دائمًا في اختياراته أن يكون قريبًا من قلوب الجمهور، لذا يحرص على التجديد في أدواره بما يناسب الدراما الشعبية التي يحب أن يقدمها، فهو يحب أن يكون قريباً من الناس البسيطة كما أكد في حواره مع "العربية. نت"، وأشار أحمد العوضي الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "حق عرب" على حرصه أن يقدم أعمالًا تشبه الناس وكشف عن سر اختياره لهذا المسلسل وكيف نفذ كل مشاهد الأكشن بنفسه، وتحدث عن كواليس العمل والصعوبات التي واجهوها أثناء التصوير وكيفية اهتمامه باللزمات الكلامية التي تنال إعجاب الجمهور وحرصه على متابعة ردود الأفعال ورأيه في الدراما التلفزيونية المصرية الآن والتطور الذي أصبحت عليه.

*في البداية ما سبب اختيارك لمسلسل "حق عرب"؟

أحاول في كل أدواري أن أكون قريبًا من الناس، أقدم أعمالًا تشبههم، لذا كنت حريصًا أثناء اختياري للعمل أن يكون مناسبًا للجميع ومشوقا للجمهور ويحمل تيمة البطل الشعبي، لذا حين قرأت السيناريو الذي كتبه محمود حمدان تحمست للعمل المكتوب بطريقة مميزة ويحمل العديد من الخطوط الإنسانية، وحرصنا على وجود بعض اللزمات الكلامية التي يتفاعل معها الجمهور، فوافقت فورًا على العمل، ففكرة العمل مستوحاة من مسرحية "أوديب ملكا"، فهي تدور حول أب يضحي بابنه، ولا يعلم أنه موجود معه في كنفه.

*وما هو الجديد والمختلف في شخصيتك بالمسلسل؟

أقدم دور عرب السويركي الذي ينتمي للحارة الشعبية ويواجه بعض الصراعات والأزمات التي تغير مجرى حياته، فالدور مختلف عما قدمته من قبل من حيث تفاصيل الشخصية والأفكار والمشاعر، لذا لن تجد أي تشابه بينه وبين الشخصيات التي قدمتها من قبل في أعمال سابقة والجمهور يرى ذلك، فالشخصية التي يقدمها تجمع بين الخير والشر والعواطف والدراما، فهو إنسان، هناك حالات يضعف فيها كالمشاهد مع أمه أو أخيه أو حبيبته.

*وهل تتابع ردود الأفعال؟

بالطبع أهتم كثيرًا بمتابعة آراء الناس سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورد الفعل كان رائعًا وانعكاسًا على المجهود الذي بذلناه جميعًا في العمل، ودائمًا أشعر بالسعادة عندما أجد الناس يرددون اللزمات الخاصة بس في المسلسل.

*هل واجهتم أي صعوبات أثناء التصوير؟

لا، لم نواجه أي صعوبات، بل على العكس تمامًا كان التصوير يحمل أجواء من البهجة والتعاون، وهذا ما رأيته من حُب الناس في منطقة الجمالية والمعز كانوا يتفاعلون معنا ويقدمون المساعدة وأعتقد كل هذا نابع من تقديمنا لعمل فني يشبههم ويعبر عنهم وعن واقعهم بطريقة هادئة وغير مفتعلة.

*يُعتبر مسلسل "حق عرب" هو البطولة المطلقة لك فكيف ترى ذلك؟

أراها خطوة ومسؤولية كبيرة، بعدما قدمت فيلم الإسكندراني والذي شهد نجاحًا كبيرًا، وهذا المسلسل أيضًا كذلك مليء بالأحداث المشوقة التي ستنال إعجاب الجمهور، أحاول بذل المجهود كي يخرج العمل بهذا الشكل ومؤمن بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

*كثير من الممثلين يحبون التجدد فلماذا لا يخرج أحمد العوضي من إطار الدراما الشعبية؟

من قال إنني لا أجدد، نعم أحب الدراما الشعبية التي تعبر عن الناس وواقعهم، ولكنني أجدد من خلال الشخصيات، فلن تجد شخصية شبيهة بأخرى وهذا ما أحرص عليه وأبذل مجهودًا حقيقيًا كي يخرج العمل بشكل مختلف.

*وماذا عن كواليس العمل ومشاهد الأكشن؟

مثلما قلت في السابق الكواليس كانت رائعة وكل فريق العمل متعاون للغاية وكلهم نجوم كبار أعتبر وجودهم إضافة لي، ودينا فؤاد تجمعني بها علاقة جيدة وقد عملنا في السابق معًا، وبالنسبة لمشاهد الأكشن فأقوم بها بنفسي، ولم أستعن بدوبلير لأنني أحب الأكشن، وأرى نفسي نجم أكشن، وأحرص على أن تظهر المشاهد بشكل طبيعي وأن تكون حقيقية، ولو لم أعلم كيف أقدمها لا أقدمها، وهذه هي وجهه نظري، ومن الممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة، وأنا لا أتفه من دور الدوبلير أبدا عندما أقوم بذلك، كما أن المسلسل كله يحمل تفاصيل مميزة ومختلفة عن أي عمل آخر.

*وكيف ترى السباق الرمضاني وهل تهتم بالمنافسة؟

هناك تنوع شديد في الدراما هذا العام بين التاريخي والكوميدي والدراما الشعبية والتراجيدية، وكل هذا يصب في مصلحة الدراما المصرية والجمهور هو من يحكم في النهاية، لذا سعيد بكل هذه الأعمال وأتمنى التوفيق للجميع، ولابد الاهتمام بالدراما المصرية والحرص على تطورها المستمر لأنها سفيرة للفن في كل البلاد العربية، والحقيقة لا تشغلني المنافسة، أنا أهتم فقط بعملي وأحرص أن ينال إعجاب الجمهور، فكلنا زملاء وأسرة كبيرة ونتنافس من أجل إرضاء المشاهدين، وإسعاد الناس.

*وهل يتدخل أحمد العوضي في اختيار أبطال العمل معه؟

لا، هذه ليست مهمتي، هي مسألة تخص المخرج وشركة الإنتاج ولا دخل لي على الإطلاق، وأنا سعيد بكل الفريق المتواجد لأنهم أساتذة وإضافة كبيرة للمسلسل.

*تعرضت لوعكة صحية أثناء التصوير فما حدث؟

كان ذلك أثناء تصوير مشهد حريق بالمسلسل، وقد تعرضت للاختناق بسبب الدخان الزائد وتم احتجازي بالمستشفى ثلاثة أيام، وأصبت بالتهاب بالشعب الهوائية حيث استنشقت أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة أثناء تصوير مشهد به حريق، ولكنني بخير وسعيد بحُب الناس ودعواتهم لي بالشفاء.

كيف ترى تفاعل الناس مع لزماتك داخل الأعمال التلفزيونية؟

أشعر بسعادة حقيقية عندما أشاهد هذه اللزمات تعلق في أذهان الجمهور لأن هذا دليل على انجذابهم للشخصية وإعجابهم بها، وكلها لزمات أحاول اختيارها بدقة كي تكون قريبة من الشارع ومن الناس، فأنا أسعى دائمًا للاجتهاد والإخلاص في عملي لذا تجدني دائمًا قريبا من قلوب الناس وهذه نعمة كبيرة.