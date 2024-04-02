رمضان يصرخ بوجه مدير فندق شهير: "ليه؟ عايز أعرف السبب"

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة خلال تواجده في حفل سحور لشركة اتصالات، بعدما طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على الممثل الشهير بعد صعوده إلى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.

@mou_atef5 محمد رمضان لمدير فندق: عايزين مني ايه جايلكم اوامر تقفلوا الصوت عليا ! ♬ original sound - mou_atef

وظهر رمضان في الفيديو وهو يوجّه كلامه بأسلوب هادئ إلى مدير الفندق، طالباً منه أن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت، ثم انفعل ورفع صوته قائلاً "ليه".

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وقال "نمبر ون" لمدير الفندق: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إن غصب عن حضرتك بس ليه عايز تقفل الصوت ليه، ليه مستقصدنا ليه، أنا عارف إن أمر جاي لحضرتك أقفل علشان محمد رمضان موجود".

لينفعل بعدها النجم المثير للجدل صارخاً بوجه مدير الفندق: "ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد".

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان غائب عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد النجاح المبهر الذي حققه في الموسم الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، وكان مقررا أن يقدم هذا العام الجزء الثاني من المسلسل إلا أن المشروع تأجل.