نشروا صورهما.. طليق دنيا بطمة يحذر عائلتها: ابنتاي ليستا سلعة

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بعد الضجة التي أحدثتها عائلة المطربة المغربية، دنيا بطمة، بنشر صور لابنتيها غزل وليلى روز، معبرين عن اشتياقهما لوالدتهما التي تقبع في السجن، خرج والد الصغيرتين طليق الفنانة المنتج محمد الترك عن صمته، وحذر بقوة عائلة طليقته.

وظهر المنتج البحريني في بث مباشر على "تيك توك"، وهو يحذّر عائلة بطمة من إعادة نشر صور ابنتيه لاستعطاف الجمهور، مؤكداً أن "ابنتيّ ليستا سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم".

واعترض محمد الترك على نشر صور ابنتيه، وقال: "طفح الكيل ووصل السيل الزبى ابنتاي ليستا سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم، مع أنه حذرت ألف مرة من عدم نشر صورهما، ومن يدق الباب يسمع الجواب".

كما شنّ الترك هجوماً على طليقته وعائلتها، وأهان شقيقتها ابتسام بطمة، التي خاطبها مباشرة، مشيراً إلى أنها لم تنشر صورة ابنتها خلال فترة عقوبتها بسجن الوداية في مراكش، ساخراً منها بالقول: "خلال رحلتها إلى سويسرا".

وكان حساب دنيا بطمة نشر منذ أيام صورة ابنتيها على حسابها في "إنستغرام"، وكتب "الله يفرجها على دنيا يا ربي لحبيب وتفرح هاد لبنيات لي توحشو ماماهم بزاااااااااااف..".

وكانت الشرطة المغربية ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في 31 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وصلت لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن على خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

جاء ذلك، بعدما أيدت محكمة النقض في الرباط قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.