شاركت في "سعودي آيدول".. وفاة فنانة سعودية عمرها 22 عاماً

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة فنانة سعودية شابة شاركت في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الصدمة بين محبيها.

انتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول #شوق_ايمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها 🙏🏼🙏🏼 — Essa Bin Saleh | عيسى بن صالح (@EssaBinSaleh) April 1, 2024

وأعلن الخبر زميلها الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي شارك تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، يوم الاثنين جاء فيها: انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي آيدول #شوق_أيمن الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

كما كتب في تغريدة أخرى يوم الثلاثاء "كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير..".

كلنا انفجعنا بهذا الخبر .. الله يعوض شبابها بالجنة يارب ما شفنا منها الا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـ #شوق_ايمن من استطاع ان يساهم جزاه الله خير .. أو فقط ينشره 🙏🏼https://t.co/6UQe9S2ymb — Essa Bin Saleh | عيسى بن صالح (@EssaBinSaleh) April 2, 2024

فيما أعرب نشطاء مواقع التواصل عن حزنهم وصدمتهم، ونعوها محبوها بكلمات مؤثرة، فيما طالبوا بالإبلاغ عن حساباتها على "السوشيال ميديا" من أجل إغلاقها، فكتبت إحداهن: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت أمس المتسابقة السعودية شوق أيمن المشاركة سابقاً في برنامج "سعودي آيدول"، حسابها تيك توك أغاني سوو بلاغات عليه يتقفل.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تعرضت شوق أيمن، لحادث مروري لم تُكشف تفاصيله، وأُدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

وشوق أيمن تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج "سعودي آيدول".