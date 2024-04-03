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شاركت في "سعودي آيدول".. وفاة فنانة سعودية عمرها 22 عاماً

دبي - العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة فنانة سعودية شابة شاركت في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الصدمة بين محبيها.

وأعلن الخبر زميلها الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي شارك تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، يوم الاثنين جاء فيها: انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي آيدول #شوق_أيمن الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

كما كتب في تغريدة أخرى يوم الثلاثاء "كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير..".

فيما أعرب نشطاء مواقع التواصل عن حزنهم وصدمتهم، ونعوها محبوها بكلمات مؤثرة، فيما طالبوا بالإبلاغ عن حساباتها على "السوشيال ميديا" من أجل إغلاقها، فكتبت إحداهن: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت أمس المتسابقة السعودية شوق أيمن المشاركة سابقاً في برنامج "سعودي آيدول"، حسابها تيك توك أغاني سوو بلاغات عليه يتقفل.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تعرضت شوق أيمن، لحادث مروري لم تُكشف تفاصيله، وأُدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

وشوق أيمن تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج "سعودي آيدول".

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