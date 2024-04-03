منى واصف: خسرت أحلامي بسبب زوجي وهذا ما حدث مع "العندليب"

1 دقيقة للقراءة

كشفت الفنانة السورية منى واصف عن بداياتها في عالم التمثيل وعن علاقتها بزوجها وأنها تعلمت تجويد القرآن الكريم من أجل الفن.

وعن اختيارها لأدوارها اعتبرت واصف خلال حلقة بودكاست “Big Time” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، أن الأدوار القوية تقويها، قائلة إنها تقبل جميع الأدوار كونها ممثلة، والمرأة التي تربي أولادها في المنزل ليست ضعيفة، ولدي نوع من العدل بسبب الشخصيات، وفي الحقيقة أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري".

خسرت أحلامي

وتطرقت منى واصف للحديث عن تدخل زوجها في عملها الفني، قائلة: "زوجي منعني من التمثيل، وأخرجني من مقر عمله بسبب عبدالحليم حافظ".

وأوضحت أن زوجها، الذي كان مكلفا بالعمل في التلفزيون العربي السوري عام 1964 ألزمها بالعمل في التلفزيون السوري، وعندما أجرى حوارًا مع عبدالحليم حافظ طرقت باب مكتبه لتخبره بأنها رأت العندليب، فنهرها وأخرجها من مكتبه.

وأضافت: "أنا خسرت أحلامي بسبب زوجي، لكن شعرت إني إما أن أترك أو أستمر في التمثيل، وبعد سنة لم أقدر على تشغيل التليفزيون لكي أشاهد زملائي على الشاشة بينما أنا بالبيت".

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".