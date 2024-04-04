أمير كرارة: أهتم بعملي.. ولا أحب الاستسهال

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دائمًا ما يثير الجدل بأعماله فتحظى باهتمام المشاهدين، حيث يحرص على التجديد وتقديم أعمال متنوعة لكي يحظى بإعجاب الجمهور، وهذا العام يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "بيت الرفاعي".

وأكد كرارة في حواره مع "العربية.نت" أن المسلسل مختلف عن كل أعماله السابقة، كما تحدث عن روح الود والبهجة التي تجمعه بكل أفراد العمل وتعاونه مع المخرج أحمد نادر جلال، الذي يعتبره قيمة كبيرة للفن والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير، كما كشف عن رأيه في الدراما التلفزيونية ومسلسلات الـ15 حلقة والمنصات الرقمية.

*في البداية ما الذي جذبك تجاه مسلسل "بيت الرفاعي"؟

لقد تحمست إلى فكرة المسلسل حين عرضها علي صديقي المخرج بيتر ميمي كمؤلف، وتحمست أكثر للتعاون مع المخرج الرائع أحمد نادر جلال، فهو متميز ويمتلك رؤية فنية خاصة، وأيضًا من ضمن العوامل التي جعلتني أوافق وجود شركة "سينرجي" التي أكن لها الاحترام لما تقدمه من إخلاص في العمل.

كما أنني أبحث دائماً عن موضوع يساهم في الارتقاء بوعي المشاهد، ولا أحب الاستسهال، وأبذل مجهوداً كبيراً لتقديم عمل فني بجودة عالية، فمسلسل "بيت الرفاعي" يتناول قصة اجتماعية إنسانية تناقش قضايا مهمة، وتُقدم شخصيات متنوعة تلامس مشاعر الجمهور.

*ما هو المختلف في المسلسل عن أعمالك السابقة؟

الشخصية بالفعل مختلفة، فأنا أجسد دور دكتور لأول مرة على الرغم من أن الأحداث لا تسلط الضوء على المهنة، هذا الرجل يعيش في منطقة نزلة السمان وتحدث معه عدة مفارقات مع عائلته في أجواء ممزوجة بالدراما والأكشن فتغير مجرى حياته، فالسيناريو بالفعل مختلف عن كل أعمالي السابقة، لذلك انجذبت إليه.

*وهل واجهتم صعوبات أثناء تصوير المسلسل؟

في البداية كل عمل له صعوبات، و"بيت الرفاعي" عمل كبير ومهم لذا لابد أن يأخذ حقه في التصوير والاهتمام بأدق التفاصيل، حاولت التركيز بشدة على الشخصية وجوانبها المختلفة والصراعات التي تحدث له مع عائلته، ليس فقط مشاهد الأكشن التي كانت قليلة ليست كما في أعمالي السابقة، فالمسلسل بالنسبة لي يمثل تحديًا كبيرًا لأنه مختلف وكل فريق العمل يبذل مجهودا ضخما لكي يخرج بهذا الشكل المتميز، كما أن كل المشاهد كانت صعبة وتحتاج إلى تركيز عالٍ، واستغرقت وقتاً طويلاً من أجل التوحد مع الشخصية.

*حدثنا عن كواليس العمل؟

الكواليس في غاية الجمال، كل فريق العمل رائع ونستمتع بالأجواء مع بعضنا، تسود روح الود والتعاون بيننا، حققة كل فريق العمل على قدر المسؤولية وهذا التعاون هو ما يخفف ضغط العمل، والمخرج أحمد نادر جلال هو أحد الأسباب التي جعلت كواليس التصوير ممتعة فهو شخص راق ومتفهم لأبعد الحدود، ويحرص على التشجيع وإضفاء الأجواء الحماسية في اللوكيشن مما يجعلنا جميعًا مستمتعين أثناء التصوير، ولديه قدرة عبقرية في إخراج أفضل ما بداخل الممثل فتجدنا جميعًا وكأننا في مباراة تمثيلية.

*وما رأيك في انتشار المنصات الرقمية؟

لا أرى مشكلة في انتشارها ولا تعارض بينها وبين التلفزيون، بالعكس هناك تكامل بينهم، فقد ساهمت في انتشار الأعمال الفنية بشكل أكبر، فالمنصات مجرد نافذة تعرض من خلالها الأعمال الفنية، لذا لم تؤثر على التلفزيون، بل ساهمت في انتشار الأعمال الفنية على نطاق أوسع.

*كيف ترى مسلسلات الـ15 حلقة؟

أرى أنها تساهم في قوة الدراما وتطورها، فالجمهور الآن ذكي ولا يحب التطويل، وهناك أفكار تصلح لأن تُقدم من خلال مسلسلات الـ 15 حلقة، ونجحت بشكل كبير وتفاعل معها الجمهور، وهناك أفكار أخرى تصلح لـ 30 حلقة المهم هو كيف تقدم الفكرة دون مط لأن الجمهور يصيبه الملل، هذا متوقف على القائمين على العمل، لكن أي شيء يزيد من تطور الدراما ويضيف لها فأنا معه.

*ما رأيك في الدراما المصرية في الفترة الحالية؟

أعتقد أن الدراما تتطور وفي حالة تجدد مستمرة، وهذا العام يشهد منافسة قوية فتجد أعمالًا متنوعة بين الكوميدي والأكشن والتاريخي والتراجيدي وغيرها، وهذا يساهم في ازدهار الدراما المصرية، كما أن انتشار المنصات مثلما قلت ساهم في انتشار الأعمال الفنية بشكل أوسع فلم يصبح هناك موسم رمضان فقط بل أصبحت الأعمال تُعرض طوال العام وتحظى باهتمام المشاهدين.

*بمناسبة السباق الرمضاني هل تهتم بالمنافسة؟

المنافسة شيء صحي للغاية وتساعد الإنسان على تطوير أدائه لينال استحسان الجمهور، وأرى أن هذا الموسم كبير ومتنوع، توجد كوكبة كبيرة من النجوم على الشاشات، ومسلسلات مختلفة، لدينا أعمال كوميدية وتراجيدية واجتماعية جادة، وأرى أن المنافسة شرسة هذا الموسم، والمستفيد هو المشاهد، وكلها أعمال تستحق الإشادة والاحترام، وأنا أتمنى الخير والتوفيق لزملائي جميعًا، لأن الجميع يسعى لكسب وده وتقديم عمل فني ينال إعجابه.

*كيف تسعى لكسب ود الجمهور؟

عن طريق الإخلاص في العمل وبذل كل المجهود لكي يخرج بشكل محترم يليق بالمشاهدين، وأنا أسعى وكل فريق العمل لهذا لأن العمل بالفعل مميز، كما أن الجمهور هو الحكم الأول والأخير، وأهتم بآرائهم وردود الأفعال، وبالطبع أنتظرها بعد مشاهدة الأعمال، فهو أهم مؤشر لنجاح أي عمل فني.

*وهل تشغلك ردود الأفعال أثناء التصوير؟

بالطبع أهتم بردود الأفعال، وأتمنى أن ينال المسلسل استحسان الجمهور، وبطبيعتي أحب التركيز في عملي، لذا أهتم بالتصوير وأقضي وقتي فيه، وبعدها أتوجه لبيتي وأقضي بقية الوقت مع أسرتي.

*بعض الأبطال قد يتدخلون في اختيارات فريق العمل فهل أمير كرارة هكذا؟

لا، لا أتدخل في اختيارات فريق العمل لأن هذه هي مهمة المخرج وشركة الإنتاج، لكن أحاول ترشيح الوجوه الشابة التي أراها مناسبة للعمل محاولة مني في دعم المواهب الجديدة التي تستحق، لكن اختيارات الفنانين وفريق العمل الأساسي فهذا بعيد عني كل البعد.