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دنيا سمير غانم خلال اللقاء

دنيا سمير غانم تكشف كيف تجاوزت حزنها على وفاة والديها.. "صورتهما دايما ببالي"

الفنانة المحبوبة دنيا سمير غانم قالت إن السوشيال ميديا "بوظت الدنيا خالص"

العربية.نت
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حلّت النجمة المصرية دنيا سمير غانم ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة التي تغيب عن سباق الدراما الرمضاني هذا العام.

ومن أبرز ما تحدثت عنه دنيا، محنة فقدانها لوالديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن كل إنسان يحزن بطريقته، فبينما طريقة حزنها هي الانشغال في العمل، بينما حزن أختها إيمي كان مختلفا، حيث فضلت الانعزال والمكوث بمنزلها وحدها.

ومنعت دنيا سمير غانم دموعها وهي تقول "صورة والديّ خلال مرضهما لا تروح من بالي" وحزني عليهما لا يتجاوز.

كما كشفت الفنانة المحبوبة سر خسارة وزنها بشكل كبير، والذي ظهر واضحاً خلال اللقاء مع عمرو أديب، فقالت إن ذلك بسبب مجهود المسرح، في إشارة للمسرحية التي قدمتها خلال موسم الرياض 2024.

كما تحدثت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي راضون، مشيرة إلى أنه "أب وزوج مثالي لكن بزيادة" وكعادته عمرو أديب حاول أن "يهدي النفوس" بينهما. كما وصفت نقاط الخلاف والزعل مع زوجها بالـ"رهيبة"، إلا أنها تفضل إنهاء نقاط الخلاف في وقتها.

وكشفت دنيا سمير غانم عن عمرها الحقيقي، حيث إنها من مواليد عام 1985، وأشارت إلى أن ما خرّب الحياة حاليا هو السوشيال ميديا، رغم منافعها العديدة إلا أنها "بوظت الدنيا خالص"، بحسب تعبيرها، معربة عن ضيقها منها، وأنها لا تسمح لابنتها باستخدام السوشيال ميديا طوال الوقت.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، حيث تدور معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".

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