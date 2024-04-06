صلاح عبد الله يثير الجدل.. تمنى العمل مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ثم امتنع

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تصريح مثير للجدل أطلقه الفنان المصري صلاح عبد الله، حينما حل ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان الجاري، حول هوية الفنان الذي يرغب في العمل معه.

حيث تلقى الفنان المصري سؤالا عمن يرغب في العمل معه، ليرد بكونه يتمنى العمل مع الثنائي أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، خاصة أنه على الرغم من مشواره الفني الطويل، لم يلتق بالثنائي في أي عمل فني، سواء كان ذلك في بداياتهما الفنية أو حتى بعد أن صارا نجمين كبيرين.

وكشف صلاح عبد الله أن حظه لم يكن كافيا كي يعمل مع الثنائي، في بداية الطريق أو حتى بعد الشهرة الكبيرة، لكنه فاجأ الجميع بأنه سيعتذر عن أي عمل مستقبلي يجمعه بالثنائي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.

وأوضح عبد الله أن السبب في اعتذاره يعود إلى تصريحه، وإعلانه عن أمنيته في العمل مع الثنائي، قائلا "بعد التصريح ده لو جالي عمل هعتذر عنه".

وفسر عبد الله الأمر بأن هذا يعود إلى تركيبته، وكونه لم يصرح من قبل بكونه يرغب في العمل مع أحد، واضعا في الاعتبار أن يكون هناك أحد لا يحبه، وذلك على الرغم من صعوبة حدوث هذه الاحتمالية.

تصريحات صلاح عبد الله قابلتها ردة فعل الفنان المصري أحمد حلمي، الذي نشر صورة عبد الله عبر خاصية القصص المصورة على حسابه عبر "إنستغرام"، وعلق على الصورة قائلا "عم صلاح يا عم صلاح.. ده أنا اللي نفسي اشتغل معاك يا كبير.. وأكبر بيك".