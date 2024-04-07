باسم يوسف: محمد صلاح تعرض للظلم.. وياسمين عز "كاركتر"

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تصدر الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، واللاعب محمد صلاح والمذيعة ياسمين عز.

وقال باسم يوسف، خلال لقائه في برنامج "المغرد" المذاع على قناة "أبوظبي"، أمس السبت، : "لست مهتمًا ما إذا كان بيرس مورغان غير رأيه عن القضية الفلسطينية أو لا بعد حواري معه"، مشيرًا إلى أن بيرس مورغان لم يعطِه المساحة خلال حواره ولكنه تفاجأ منه.

محمد صلاح

هذا وتطرق باسم يوسف للاعب الدولي محمد صلاح وقال إنه تعرض للظلم وتحمل ما لا يجب تحمله بإقحامه في مشاكل وقضايا رغم أنه لاعب كرة قدم.

ياسمين عز

وعلق باسم يوسف على الانتقادات التي طالت مواطنته الإعلامية ياسمين عز قائلا: "أقول للناس لماذا تأخذون كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها تعلم أنها تقدم كاركتير.

كما قال الإعلام الشهير أن ياسمين تعلم جيّداً أنّ ما تصرح به على الشاشة ليس منطقياً، وما تفعله هو تجسيد شخصيّة معيّنة، مطالباً الجمهور بعدم تصديقها أو التعامل مع تصريحاتها على أنها حقيقة.

وعن شهرته ونجاحه قال باسم: "الشهرة سم وطوال عمري لم أكن أحب شهرتي في مصر، تخيل 40 مليون إنسان لهم رأي فيك ويحكمون عليك".