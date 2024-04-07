هالة صدقي: معجبة طلبت مني أشتمها.. وأول حب في حياتي "مسلم"

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تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي عن فيلم "هي فوضي" الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل يوسف شاهين، مشيرة إلى أنه بكى بسبب أحد مشاهدها في العمل.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست بيغ تايم" الذي يقدمه عمرو أديب على "إم بي سي مصر": "في مشهد من فيلم (هي فوضى) مع يوسف شاهين، أخبرني بعد انتهائي من المشهد والدموع في عينيه أنني محمود مليجي النساء".

كما أضافت: "شعرت في ذلك الوقت كأنني قد اجتزت دورة في معهد السينما وحصلت على درجة الدكتوراه".

"غبية"

وبخصوص الموقف الفريد الذي تعرضت له مع إحدى المعجبات، قالت صدقي: "أتذكر خلال الصيف، التقيت بسيدة أنيقة ومهذبة جدًا التقطت معي صورة ثم طلبت مني أن أشتمها. لم أصدق ما سمعت في البداية، لكن بعد أن أصرت، وصفتها بأنها غبية فشكرتني كثيرًا".

كما تحدثت الفنانة هالة صدقي عن قصة حب لم تكتمل بسبب اختلاف ديانتهما، مشيرة إلى أن الطرف الآخر كان أول حب في حياتها.

قصة حب لم تكتمل

وقالت: "عشت قصة حب كانت جميلة وهو كان معايا في النادي وكان فيه تعبير عن الحب وكانت قصة حلوة، كنت صغيرة وبعدين هو جه اتقدم لي بس ما نفعش طبعًا لاختلاف الديانة بس أنا حبيته".

وأوضحت "حبيبي كان بيجيلي بالعربية تحت البيت، وأنا كنت أقعد في البلكونة أذاكر وهو يشاور لي وأشوفه ويستنى لحد لما أطفي النور".