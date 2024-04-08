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ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي

بعد أشهر من انفصالهما.. ماذا قال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز؟

القاهرة - العربية.نت
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بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما، كشف الفنان أحمد العوضي أن حبه لزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هو الحب الحقيقي والوحيد في حياته.

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وقال أحمد العوضي خلال لقائه في إحدى الفضائيات المصرية: "حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا"، لافتاً إلى أن ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، قائلا: عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس.

وأضاف العوضي أن وجود المرأة شيء أساسي في حياة الرجل، قائلاً "الراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا".

خطوة سلبية بين الثنائي

وقبل ثلاثة أيام، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.

وفوجئ المتابعون بخطوة الثنائي السلبية تجاه بعضهما، في حين أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر كانون الثاني /يناير الماضي، من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

وكان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معاً في حفل توزيع جوائز مهرجان "وشوشة"، حيث تسلّم العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، وحرص على إهداء الجائزة لياسمين.

ويشارك أحمد العوضي، في موسم رمضان الجاري بمسلسل "حق عرب"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الشعبية، المبنية أحداثه على سر أخفته وفاء عامر عن العوضي، ورياض الخولي، وهو تبديل "عرب" حين ولادته بفتاة أنجبتها سلوى عثمان، وذلك كي تحافظ وفاء على حياة نجلها.

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