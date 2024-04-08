كسوف الشمس.. مناطق سيظهر فيها جزئيا وأخرى كليا

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كشف معهد الفلك في مصر كافة التفاصيل حول كسوف الشمس الذي يحدث اليوم الاثنين، وأثار مخاوف البعض من الإصابة بالعمى.

فقد قال المعهد في بيان رسمي إن الكسوف سيحدث عند اقتران شهر شوال اليوم وسيظهر في بعض الدول مثل أميركا وكندا والمكسيك ككسوف كلي، فيما سيظهر ككسوف جزئي في دول غرب أوروبا والشمال من أميركا والميحط الهادي والأطلنطي وشمال أميركا الجنوبية، مشيرا إلى أنه لن يظهر في مصر ولا في الدول العربية.

4 دقائق و28 ثانية

وذكر المعهد أن الكسوف الكلي سيغطي مساحة 197 كيلو مترا، وسيستغرق مدة زمنية قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وعند ذروة الكسوف سيغطي قرص القمر نحو 105% من كامل قرص الشمس، مشيرا إلى أن الكسوف سيستمر نحو 5 ساعات.

وقال المعهد إن الكسوف الكلي نوع من الكسوف يحدث عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ميلاد الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الشمس والأرض على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين القمر والأرض أو قريبا منه، أو في تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منه.

وكشف المعهد أنه في هذه الحالة تتغير المسافة ما بين القمر والأرض ما بين 405 كيلومترات و363 كيلومترا، و نتيجة لهذا التغير يتغير حجم القمر ظاهريا، فيكون كبيرا حين يكون قريباً ويغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف.

224 كسوفا شمسيا

وذكر المعهد أن القرن الواحد والعشرين والذي سيمتد من العام 2000 وحتى العام 2100 سيشهد العالم نحو 224 كسوفا شمسيا، منهم 77 كسوفا جزئيا ، و72 كسوفا حلقيا، و68 كسوفا كاملا و7 كسوفات مختلفة.

ومن قبل أكد المعهد أنه في عام 2006 حدث في مصر كسوف شمسي كلي في مدينة السلوم تابعه جميع المتخصصين وهواة الفلك من جميع أنحاء العالم، موضحا أنه من المقرر أن يحدث كسوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس عام 2027 في مدينة الأقصر.

وأضاف أن هناك كسوفات شمسية جزئية حدثت في مصر أعوام 2013 و2015 و2020، كما حدث كسوف شمسي كلي العام الماضي في أبريل ولم تتمكن مصر من رؤيته.

عمى العين

ويخشى البعض من تأثير الكسوف على العين عند النظر إليه حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف العيون طويل الأمد، كما يمكن أن يؤدي إلى "عمى الكسوف" أو اعتلال الشبكية الشمسي.

وذكرت مصادر طبية أن التحديق في الشمس أثناء الكسوف يمكن أن يحرق شبكية العين، ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة العيون الدامعة وألم العين والصداع والحساسية للضوء، لكن الأعراض الأكثر خطورة تشمل الرؤية الباهتة والبقع العمياء والرؤية الخافتة والرؤية المشوهة وألم العين.