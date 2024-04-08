"رغيف خبز ساخن".. سبب حريق لوكيشن مسلسل "جودر"

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كشف الفنان المصري، ياسر جلال، كواليس حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر، وقال في لقائه مع أحد البرامج المذاعة على الراديو: "كنت بصور مشهد حريق الدكان، وبعدها بـ 3 أيام حصلت حريق في الدكان الذي بجواره".

وتابع: "حريق الاستوديو كان المخرج حابب يصور العيش (الخبز) وهو خارج من الفرن طازة"، مبيناً أن المخرج كان يريد تصوير المشهد بمصداقية عالية، واستشار المتخصصين في ذلك، ليقوم بإشعال الفرن البلدي.

كما أوضح: "الفرن مكنش معزول فحرقت الجزء اللي إحنا فيه، والموضوع خد وقت عشان نسيطر عليه".

وكان لوكيشن تصوير مسلسل "جودر" قد شهد نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل، وتم إخماده سريعاً من دون إصابات أو خسائر بشرية، يوم 18 مارس الماضي.

مسلسل جودر

ويضم هذا المسلسل كلا من ياسر جلال، ونور، وعمر مصيلحي، وياسمين رئيس، وأحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وتارا عماد، ووفاء عامر، وأيتن عامر، ووليد فواز.

كما تشارك فيه هنادي مهنا، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وسامي مغاوري، وعايدة رياض، وأحمد فتحي، ومجدي بدر، ومحمد علي رزق، وأحمد كشك، وأحمد ماجد، وجيهان الشماشرجي.

يذكر أن مسلسل "جودر" يجسد فيه الفنان ياسر جلال شخصية شهريار، ويستعرض خلاله حكايات ألف ليلة وليلة.