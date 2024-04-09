الكوميديا تسيطر على السينما في أفلام عيد الفطر

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ساعات قليلة وتستقبل دور العرض السينمائية 4 أفلام تتنافس على حصيلة الإيرادات، في موسم عيد الفطر السينمائي، الذي ينطلق مساء الثلاثاء.

4 أفلام من بينها 3 أعمال بطابع كوميدي تتنافس، يأتي في مقدمتها فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي يقوم ببطولته هشام ماجد، بعد ظهوره في موسم دراما رمضان، من خلال مسلسل "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

الفيلم يشارك في بطولته هنا الزاهد ومحمد ثروت، ويقدم فيه هشام ماجد دور مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، لكنهما يعيشان حياة تعيسة، حتى تحدث مفاجأة غريبة، تقلب حياتهما رأسا على عقب، بعدما تظهر نسخة مشابهة للثنائي في زمن آخر.

الموسم السينمائي يشهد أيضا تواجد فيلم "شقو"، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا وعمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

الفيلم بعيد عن الكوميديا، ويدور حول ثنائي تجمعهما أعمال إجرامية، لكن الأمر يتطور ويتسبب في دخول الثنائي إلى عالم مليء بالأزمات الكبيرة.

ثالث الأعمال التي يشهدها الموسم السينمائي هو فيلم "عالماشي" الذي يقوم ببطولته علي ربيع وكريم عفيفي وصلاح عبد الله، وهو من تأليف الثلاثي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، فيما تولى الإخراج محمد الخبيري.

أحداث الفيلم تدور في إطار الكوميديا الخيالية، حيث يواجه الشاب هادي أزمة صحية تجبره على المشي دائما، لذلك يجد نفسه مجبرا على السير والحركة، ويتسبب التوقف في تعريض حياته للخطر، وهو ما يجعله عرضة للمواقف الكوميدية الغريبة.

رابع الأعمال التي تشارك في السباق السينمائي، هو فيلم "أسود ملون" الذي يشارك في بطولته مطرب المهرجانات عصام صاصا، كما يتواجد بيومي فؤاد ورنا رئيس ومحمد الكيلاني.

الفيلم أحداثه كوميدية ويدور حول منظمة حفلات زفاف تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة قبل الاستقرار على مشاركته في عيد الفطر.