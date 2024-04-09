انتصار تكشف عن سبب تخليها عن "المكياج" في دراما رمضان

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فاجأت الجميع بتطورها على مدار السنين، تميزت فتعلق الجمهور بشخصيتها، وهذا العام تشارك الفنانة انتصار في ثلاثة مسلسلات مختلفة بشخصيات متنوعة، جعلتها حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة المصرية انتصار في حوارها مع موقع "العربية.نت" سر انجذابها لشخصية "حمدية" في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وكيف اهتمت بهذه القضية، وأصعب المشاهد داخل العمل، وتحدثت عن كواليس تحضيرها لشخصية "أم صابرين" في مسلسل "أشغال شقة" والكوميديا التي تجمعها بالفنان هشام ماجد وكيف تخلت عن المكياج في المسلسلين.

كما كشفت عما أعجبها في شخصية "فوز" بمسلسل "المعلم" وكواليس التصوير مع الفنان مصطفى شعبان في شادر السمك وكيف تلقت ردود الأفعال، ورأيها في مسلسلات الـ 15 حلقة وتطور الأداء والأفكار في السباق الرمضاني هذا العام وما تتابعه من أعمال درامية.