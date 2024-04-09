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بوستر مسلسل "أشغال شقة"

بعد نجاح كبير.. جزآن جديدان لمسلسلين في رمضان المقبل

القاهرة - أحمد الريدي
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نجاح جماهيري كبير حققته بعض الأعمال الدرامية، التي عرضت في شهر رمضان الحالي، ما دفع صناعها لاتخاذ قرار بإنتاج جزء جديد.

وعلى رأس تلك الأعمال، يأتي مسلسل "أشغال شقة"، الذي قام ببطولته هشام ماجد، وعرض في النصف الأول من رمضان.

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قصة المسلسل

كما عرض المسلسل الكوميدي المكون من 15 حلقة فقط، عبر شاشة "MBC". واستحوذ على اهتمام الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب اعتماده على كوميديا الموقف.

كذلك تناول العمل قصة دكتور حمدي الذي يعمل في الطب الشرعي وزوجته التي تعمل مذيعة. غير أن معاناتهما تبدأ عند ولادة توأمهما، في ظل بحثهما عن مساعدة تساهم في أعمال المنزل.

وكشف الفنان المصري محمد محمود، الذي شارك في البطولة، خلال لقاء إذاعي عن استعداد أسرة المسلسل تقديم جزء ثان.

"العتاولة"

أما العمل الثاني الذي أُعلن عن وجود جزء ثانٍ منه بعد تفاعل كبير من الجمهور، هو مسلسل "العتاولة" الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ويعرض الجزء الأول منه عبر شاشة "MBC" في رمضان.

أبطال مسلسل "العتاولة"
أبطال مسلسل "العتاولة"

وأعلن المخرج أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح، عن وجود جزء جديد من المسلسل، يتم التحضير له حالياً، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

كما وثق مقطع فيديو يظهر فيه باسم سمرة وأحمد السقا وطارق لطفي، وهم يمهدون خلال حديثهم لوجود جزء جديد من المسلسل.

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