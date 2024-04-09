"وفاة الابنة".. روجينا تكشف عن أصعب مشاهدها في "سر إلهي"

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تبحث دائمًا عن الشخصيات الصعبة التي تعبر عما يحدث داخل المجتمع المصري، فتراها تمثل نماذج مختلفة للمرأة المصرية القوية، فالفن من وجهة نظرها لابد أن يعبر عن واقع الناس، ومع النجاح الذي حققته في مسلسلها الأخير "سر إلهي" تكشف الفنانة روجينا في حوارها مع "العربية.نت" عن سر انجذابها لشخصية نصرة وكواليس التحضير للدور، وتتحدث عن تعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز ورأيها في مسلسلات الـ 15 حلقة، كما تكشف عن أصعب المشاهد التي قامت بها خلال تصوير المسلسل ورأيها في أداء ابنتها مريم زكي وموهبتها الفنية، وكيف ترى السباق الرمضاني والمنافسة هذا العام.

*في البداية ما سر انجذابك لمسلسل "سر إلهي"؟

أنا أحب البحث عن موضوعات تهم الجمهور وتحرك عواطفهم وتحرك أيضًا شغف الفنانة بداخلي، في البداية شعرت بالقلق أثناء قراءة السيناريو، ولكن بعدها أحببت شخصية نصرة للغاية، فهي راضية وتحب إخوتها، وإن كانت تبدو في الظاهر شخصية عادية، ولكنها على العكس شخصية إنسانية مركبة أرهقتني كثيرًا أثناء التحضير للدور.

*بمناسبة الشخصيات المركبة، تحاولين الفترة الأخيرة الخروج عن المألوف لماذا؟

لأن الفن لابد أن يعبر عن واقع الناس وآلامهم وأحلامهم، لذلك أبحث دائمًا عن كل ما يهم الجمهور وإذا بحثت في أعمالي ستجدها كلها شخصيات حقيقية من واقع المجتمع.

*وكيف كان استعدادك لشخصية "نصرة"؟

تعلمت أن أذاكر الشخصية جيدًا، ولا أعتمد فقط على السيناريو المكتوب، بل بالعكس أحاول إضافة اللمسات الخاصة بي على الشخصية كي أستطيع التوحد معها، وشخصية نصرة تمر بتحولات كثيرة لذلك لابد أن أوجه الشكر للمؤلف أمين جمال والمخرج رؤوف عبد العزيز، فقد كنا نجلس فترات طويلة أثناء التحضير لكي نتناقش في تحولات الشخصية، لقد أحببت نصرة للغاية وتوحدت معها، وأعتقد أن هذا الصدق ظهر للجمهور على الشاشة.

*وكيف كانت متابعتك لردود الأفعال؟

في الحقيقة لم أتوقع ردود الأفعال بهذا الشكل، أعتقد كما قلت إن الصدق هو أهم شيء في العمل، فإذا احترمت عقول الجمهور وشعروا بصدقك ستفوز بحبهم، وهذا من كرم الله فردود الأفعال فاقت كل التوقعات وتأثر الناس بها وأيضًا تأثروا بأغنية التتر التي غناها الفنان حمزة نمرة.

*وما هي أصعب المشاهد في المسلسل؟

أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الابنة، مشهد موجع للغاية ولا أتمنى أن تعيشه أي أم، شعور قاسٍ حتى ولو كان تمثيلًا، فاستحضار الحزن لم يكن سهلًا خصوصاً أنها لم تكن موجودة أثناء الوفاة، حيث كانت في السجن، لذلك هذا المشهد أتعبني كثيرًا فأنا أم أولا وأخيرًا وبسببه لم أستطع الذهاب للتصوير لمدة يومين.

*حدثينا عن كواليس "سر إلهي"؟

الكواليس كانت ممتلئة بالود والحقيقة كل فريق عمل المسلسل هو سر نجاحه، بداية من المؤلف والمخرج وكل زملائي الفنانين والعاملين خلف الكاميرات، كلهم أدوا أدوارهم بشكل باهر وهذا هو ما أدى للنجاح الذي وصلنا إليه.

*المسلسل من نوع الـ 15 حلقة فما رأيك بانتشار هذا النوع؟

أرى أنه مناسب جدًا والجمهور يتفاعل مع هذا النوع من الدراما لأنه بعيد عن المط والتطويل، بل يعمل على التكثيف، وهذا النوع ليس سهلًا، كما يتوقع البعض، على العكس تمامًا فنحن نعمل على مدار الساعة وفي أماكن تصوير مختلفة فنشعر بنفس ضغط العمل ولكن مع ميزة أن الـ 15 حلقة تكون الحلقات مركزة وسريعة وأحب تكرار هذه التجربة مرة أخرى.

*تأثر الجمهور بأغنية التتر حدثينا عن كواليس العمل مع حمزة نمرة؟

صوت حمزة نمرة من أسباب نجاح مسلسل سر إلهي، فلقد كان اختياره لغناء التتر بالإجماع من فريق العمل بأكمله، ولقد طلب سيناريو المسلسل أولًا كي يقرأه وبعدها قام بكتابة الكلمات التي فور ما قرأتها بكيت بشدة وعلمت أنه تأثر مثلنا بالقصة والشخصيات، وكل هذا من كرم الله كي يزيد من نجاح العمل.

*وماذا عن تعاونك مع المخرج رؤوف عبد العزيز؟

لقد تعاونت معه في مسلسل انحراف ثم كررت التعاون مرة أخرى في مسلسل ستهم ثم تعاونت معه للمرة الثالثة هذا العام في مسلسل سر إلهي، فهناك كيمياء خاصة تجمع بيننا ورؤوف مخرج متميز يحاول إخراج كل طاقات الإبداع داخلي، حتى التي لا أعرف عنها شيئًا، لذا التعاون معه هو استمرار للنجاح الذي حققناه في الأعمال الماضية وأيضًا لأننا نحاول البحث عن التنوع والاختلاف معًا.

*حدثينا عن ابنتك مريم وكيف ترين أداءها في مسلسل "سر إلهي"؟

أرى أن مريم تتطور وتذاكر جيدًا ولن أجاملها لأنها ابنتي، ولكنها بالفعل موهوبة وتحاول التطوير من نفسها، ولقد عرض عليها المخرج رؤوف عبد العزيز الدور بعدما شاهدها في مسلسل ستهم وجلسنا وقرأنا الدور معها أنا ووالدها، وأتمنى أن أراها في أدوار تبرز موهبتها بشكل أكبر.

*وكيف ترين المنافسة في السباق الرمضاني؟

أرى أنها لصالح الجمهور، فالاختلاف والتنوع في الأعمال هو نجاح للدراما المصرية، وأتمنى النجاح لكل زملائي، ولكني لا أحب التركيز سوى في عملي ومذاكرته جيدًا حتى يخرج بصورة تليق بي وبالجمهور ولا أحب منافسة أحد سوى أدواري، لذلك لن تجد دورًا شبيهًا بالآخر.

*وماذا عن أعمالك القادمة؟

بالطبع أفكر في الشخصية التي سأقدمها بعد ذلك، فكل نجاح يُحملك ضغوطات ومسؤولية العمل الذي يليه، مثلما حدث في مسلسل "ستهم" كان الاختيار من بعده صعبا للغاية لأن الناس تعلقت بالشخصية وتأثرت بها، ولكن رزقني الله بشخصية نصرة، لذلك أحاول البحث على كل ما هو جديد ومختلف وأيضًا يمس قلوب الناس ويعبر عن واقعهم وما يحدث داخل المجتمع المصري. كما أنني هذة الفترة أتقرب أكثر إلى أسرتي لأنني كنت مشغولة في أوائل رمضان وسأذهب لأداء مناسك العمرة.