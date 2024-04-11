بـ"رقصة فلسطينية".. بيلا حديد تحتفل بعيد الفطر على طريقتها

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مجدداً عبرت عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد، عن دعمها للقضية الفلسطينية من خلال تهنئة جمهورها ومحبيها بحلول عيد الفطر السعيد على الطريقة الفلسطينية.

ونشرت بيلا ذات الأصول الفلسطينية، في أول أيام عيد الفطر، أمس الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابها على "ستوري إنستغرام"، يظهر مجموعة من الفتيات والسيدات الفلسطينيات يتراقصن ويرددن الأهازيج في أجواء احتفالية مبهجة، وهن يرتدين أثوابا فلسطينية تقليدية مطرزة، فيما تتزين رؤوسهن بالدنانير الذهبية.

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كما شاركت بمنشور آخر كتب فيه "عيد سعيد.. وفلسطين حرة".

فيما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أثنوا على هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها لم تنس أصولها رغم شهرتها الواسعة.

ولا تتوقف العارضة الشابة عن دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانيّة في غزة بمنشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل إضافة إلى مشاركتها في مظاهرات منددة بالحرب المتواصلة منذ 6 أشهر على القطاع الساحلي المحاصر، وذلك رغم الانتقادات الحادة التي تطالها من الإسرائيليين.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أطلق اسم "كارهة إسرائيل" على العارضة ذات الأصول الفلسطينية في منشور له مؤخراً عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقاً).